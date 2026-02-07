Erre sokan felkapták a fejüket: íme a szombathelyi Háborúellenes gyűlés első fotói

Szombathelyen folytatódik a digitális polgári körök (DPK) országjárása. A ma 11 órakor kezdődő háborúellenes gyűlésen színpadra áll Orbán Viktor miniszterelnök, de részt vesz rajta a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is.

2026.02.07.DPK-Háborúellenes gyűlés Szombathely

Fotó: MW

Az első képeket megnézve szembeötlő, hogy egyre többen látogatnak el családostól a Háborúellenes gyűlésekre. Ahogy az lenni szokott, nem marad el a mörcs sem, és most is lehet Lázár-babákat is venni. Mindezzel pedig jótékony célokat segíthetnek a vásárlók.

2026.02.07.DPK-Háborúellenes gyűlés Szombathely

Fotó: MW

2026.02.07.DPK-Háborúellenes gyűlés Szombathely

Fotó: MW

2026.02.07.DPK-Háborúellenes gyűlés Szombathely

Fotó: MW

2026.02.07.DPK-Háborúellenes gyűlés Szombathely

Fotó: MW

2026.02.07.DPK-Háborúellenes gyűlés Szombathely

Fotó: MW