Egy álma válik valóra! Volt szépségkirálynő lesz a Mokka új műsorvezetője!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 19:05
Új műsorvezető csatlakozik a csapathoz. A személy, aki gazdagítja a Mokka műsorát, nem is ismeretlen az emberek számára.

Hamarosan új műsorvezetőt látni a Mokka műsorában. Proksa Alexandra már korábban is feltűnt a tévé képernyőkön, jótékonysági és gyereknevelési témákban, most pedig a Mokka műsorvezetője lesz.

Új műsorvezetővel gazdagodik a Mokka Fotó: Forrás: Freepik.com

A Mokka új műsorvezetője Proksa Alexandra lesz

A csatorna hírigazgatója, Szalai Vivien nyilatkozott Alexandra érkezéséről:
 

Szandra régóta a Mokka csapatához tartozik, jótékonysági és gyereknevelési témákban hétről hétre találkozhattak vele a nézőink. Szandra amellett, hogy tapasztalt tévés, két kisgyereket nevel, fontos jótékonysági munkát is végez. Nagyon örülök, hogy műsorvezetőként is csatlakozik a Mokkához.

Proksa Alexandra régóra dédelgetett álma vált valóra.

Tízéves álmom vált valóra a felkéréssel

mondta.

A TV2 Akadémia egykori hallgatója is volt, így a műsorvezetés és a riporteri munka alapjait is elsajátította. Hét évig közgazdászként tevékenykedett, de időközben rájött, hogy az efféle munkakör nem neki való. Sokan emlékezhetnek rá a 2005-ös Miss Universe Hungary győzteseként, de – saját bevallása szerint – a modellvilág sosem volt az ő terepe – írja a Tények.

Még a korai kelés sem riasztja el hiszen kétgyermekes anyukaként nem ismeretlen számára a terep.

Szeretném magamat adni a Mokkában. Laza, humoros ember vagyok, és egy kis könnyedséget is belecsempésznék a reggelekbe.

Elárulta, hogy a politikai témákban szeretne jobban elmerülni, hogy abban is hiteles lehessen. A társadalmi felelősségvállalás sem idegen tőle, mivel Az Egy lépéssel több Hajós István Alapítvány nagykövete.

A reggeli kávé mellé Proksa Alexandra debütálásával egy vadiúj színt és lendületet is kaphatnak a nézők.

 

 

