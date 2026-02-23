Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Újra rátalált a szerelem: A Nagy Ő Melindája exkluzív fotón mutatja meg párját

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 18:00
Szabó Melinda neve megosztóvá vált a tévénézők körében, ám egy biztos: amit átélt, azt kevesen bírnák ki ép ésszel. A Nagy Ő egykori szereplője most őszintén mesélt arról, hogyan talált rá a szerelem a műsor után – ez pedig egyáltalán nem volt zökkenőmentes, ráadásul párját nálunk mutatja be először a nyilvánosságnak.
A Nagy Ő egyik legkarakteresebb szereplője, Szabó Melinda a műsor után sem tűnt el, sőt: úgy tűnik, újra rátalált a szerelem – még ha az út most sem zökkenőmentes. Melinda kendőzetlen őszinteséggel mesélt a Borsnak magánéletéről: egy újrakezdésről és azokról a nehézségekről, amelyek próbára teszik jelenlegi kapcsolatát.

A Nagy Ő Melinda ismét összejött az egyik expasijával.
A Nagy Ő műsora után rátalált a szerelem Melindára (Fotó: Máté Krisztián)

Nagy Ő Melinda exe visszatért

A reality után nem sokkal Melinda és egy korábbi párja találtak újra egymásra. Mint elmondta, a döntés nem volt könnyű, de az érzelmek erősebbnek bizonyultak. „Most kibékültem egy exemmel és így úgy néz ki, ez így tovább folytatódik” – árulta el Melinda Borsnak. A műsor óta ráadásul rengeteg férfi keresi, mégis tudja, kire szeretne koncentrálni.

A Nagy Ő sztárja, Melinda tanította meg párjának, hogy milyen is élni (Fotó: Szabó Melinda)

Két teljesen külön világ

A párja azonban teljesen más életet él. „Ez a fiúcska – bár idén ő is betölti az ötvenet – egy nagyon visszafogott ember. Nincs Facebookja, nincs jelen a közösségi médiában, asztalosként dolgozik, egészen más körökben mozgott eddig” – mondta Melinda.
A kapcsolat elején nehéz volt összehangolni ezt a két világot, különösen azért, mert a férfi családja eleinte nem fogadta el őt.Én egy évvel ezelőtt berobbantam az életébe, mint egy tűzről pattant menyecske, aki a közösségi felületeken éli az életét. Ez nagyon nehéz volt neki, és nehezen is alkalmazkodott hozzá.”

Legfőképp a családja nem fogadta el.

– mesélte gondterhelten Melinda.

Melinda számára a Nagy Ő műsora egy tudatos döntés volt, találkozni szeretett volna Stohl Andrással (Fotó: TV2)

Melindával tanult meg élni

Melinda sok mindenre megtanította párját, ami korábban számára ismeretlen volt. 
„Velem, tanulta meg, mit jelent igazán élni és kikapcsolódni: táncolni járunk, nyaralni megyünk, eljárunk ide-oda. Voltak korábbi barátnői és hosszabb kapcsolatai, de a család sosem fogadta el igazán a nőket. Ezért nem nősült meg, nincs gyermeke. Egy kicsit „mama kedvence”, és a legnagyobb probléma, hogy a köldökzsinór nincs elvágva.”

Bizonyítás szavak helyett

A műsor után újra közeledtek egymáshoz, de Melinda feltételeket szabott. „Folytathatjuk, de a szavak már nem elegendők. Itt bizonyítani kell” – mondta, és ma már újra együtt élnek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
