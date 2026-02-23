Újra rátalált a szerelem: A Nagy Ő Melindája exkluzív fotón mutatja meg párját

A Nagy Ő egyik legkarakteresebb szereplője, Szabó Melinda a műsor után sem tűnt el, sőt: úgy tűnik, újra rátalált a szerelem – még ha az út most sem zökkenőmentes. Melinda kendőzetlen őszinteséggel mesélt a Borsnak magánéletéről: egy újrakezdésről és azokról a nehézségekről, amelyek próbára teszik jelenlegi kapcsolatát.
A reality után nem sokkal Melinda és egy korábbi párja találtak újra egymásra. Mint elmondta, a döntés nem volt könnyű, de az érzelmek erősebbnek bizonyultak. „Most kibékültem egy exemmel és így úgy néz ki, ez így tovább folytatódik” – árulta el Melinda Borsnak. A műsor óta ráadásul rengeteg férfi keresi, mégis tudja, kire szeretne koncentrálni.
A párja azonban teljesen más életet él. „Ez a fiúcska – bár idén ő is betölti az ötvenet – egy nagyon visszafogott ember. Nincs Facebookja, nincs jelen a közösségi médiában, asztalosként dolgozik, egészen más körökben mozgott eddig” – mondta Melinda.
A kapcsolat elején nehéz volt összehangolni ezt a két világot, különösen azért, mert a férfi családja eleinte nem fogadta el őt. „Én egy évvel ezelőtt berobbantam az életébe, mint egy tűzről pattant menyecske, aki a közösségi felületeken éli az életét. Ez nagyon nehéz volt neki, és nehezen is alkalmazkodott hozzá.”
Legfőképp a családja nem fogadta el.
– mesélte gondterhelten Melinda.
Melinda sok mindenre megtanította párját, ami korábban számára ismeretlen volt.
„Velem, tanulta meg, mit jelent igazán élni és kikapcsolódni: táncolni járunk, nyaralni megyünk, eljárunk ide-oda. Voltak korábbi barátnői és hosszabb kapcsolatai, de a család sosem fogadta el igazán a nőket. Ezért nem nősült meg, nincs gyermeke. Egy kicsit „mama kedvence”, és a legnagyobb probléma, hogy a köldökzsinór nincs elvágva.”
A műsor után újra közeledtek egymáshoz, de Melinda feltételeket szabott. „Folytathatjuk, de a szavak már nem elegendők. Itt bizonyítani kell” – mondta, és ma már újra együtt élnek.
