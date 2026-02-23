A Nagy Duett a Bódi tesóknak ért véget, megszólaltak a kiesés után: "Bennünk ennyi volt"

Ennyi volt: A Nagy Duett két adás után ért véget a Bódi Hunor-Bódi Megyer-Péterffy Lili Lelle triónak.

Kétségtelenül a Bódi tesók voltak A Nagy Duett 2026-os évadának legmegosztóbb szereplői. Már az első adásban is sok kritikát kaptak a zsűritől, gyakorlatilag az összes ítész azt javasolta nekik, hogy több alázattal forduljanak a produkcióhoz, amely után az Ázsia Expresszből ismert motivációs trénerek csípős szavakkal üzentek: "Azt hittük, ez egy szórakoztató műsor!"

Bizony a most vasárnapi, második adásban elhangzott produkciójuk sem aratott nagyobb sikert. Még a sztárzsűritag Leticia Calderón is úgy fogalmazott: "Ti tényleg nem tudtok énekelni!" Végül a zsűri és a közönség közös döntése értelmében nekik ért véget a verseny.

Megyer azt követően, hogy elhangzott a nevük, mint kiesőké, a műsorvezetőknek arról beszélt: ő valójában csak mesterüket sajnálja, mert ő akár meg is nyerhette volna a műsort - egy másik párral.

"Én egy dolog miatt vagyok szomorú: ha Lili nem minket kap, szerintem megnyeri ezt a műsort. Ehhez nem értünk, és ez kiderült, be kell vallanunk. Én azt érzem, ha önkritikus lehetek, hogy szerintem mindenki jobb volt nálunk. Tényleg Lilit sajnálom, mert egy fantasztikus ember, most ez így alakult" - jelentette ki.

Hunor kritikusabban fogalmazott:

"Az Ázsia Expresszt azért jobban élveztük. Amikor elfogadtuk ezt a műsort, azt hittük, hogy humorral vagy bármivel majd tudunk... De hát kiderült, hogy itt a színpadon azok se vagyunk, nem nagyon tetszett, nem jött be a zsűrinek. Pont Tibivel beszéltem szünetben, hogy kicsit azt éreztem, mit is keresünk mi itt..." - magyarázta, majd hozzátette: