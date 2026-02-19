Bódi Megyer kemény üzenetet küldött A Nagy Duett zsűrijének: "Azt hittük, ez egy szórakoztató műsor"

Habár voltak felemelő és rendkívül vicces pillanatai is A Nagy Duett első nyolcadik évados adásának, a Bódi tesók és Péterffy Lili Lelle produkcióját követően az értékelés során megfagyott egy kicsit a levegő, miután a zsűri élesen kritizálta a motivációs előadókat. Az ikrek a kritikákat részben elfogadták, részben pedig magukra is vették, miután azzal nem értettek egyet, hogy nem voltak alázatosak. Épp ezért még az is megfordult a fejükben, hogy önként feladják a versenyt. És ugyan ezt nem tették, Megyer elárulta: idő kellett, hogy újra összeszedje magát.

Kemény kritikát kaptak A Nagy Duettben a Bódi tesók Fotó: Szabolcs László

A Nagy Duett: a Bódi tesók másra készültek

Én nagyon élveztem. Lehet, hogy a zsűri máshogy látta és máshogy fogalmazott, viszont én belülről, nem azt mondom, hogy jónak éreztem, de azt mondom, hogy a legjobb tudásom szerint cselekedtem ott

- közölte Hunor, hozzátéve: annyit elismer, hogy talán nem kellett volna annyit kiabálva énekelni. Megyer azonban ennél sokkal élesebben fogalmazott:

Óriási fejbecsapás volt ez nekünk. Azt hittük, hogy ez egy szórakoztató műsor, és majd a zsűri is tapsol és nevet, aztán végül kivégeztek minket, pedig szórakozni jöttünk

- jelentette ki, kiemelve, azért érintette olyan rosszul a zsűri véleménye, mert ez volt az első ilyen éneklős élményük egy hasonló adásban:

Kiadsz magadból mindent. Örülsz, hogy vége, tudod, hogy nem tudsz énekelni, ők is tudják, hogy nem tudsz énekelni, erre úgy szétszedtek, hogy hazamentem, és össze kellett szednem magam. El kellett olvasnom egy Bódi tesók könyvet, hogy visszajöjjek az életbe

- viccelte el kissé a helyzetet, hozzátéve: azt tudja, talán kissé rájátszottak a szerepükre a Justin Bieber-dal során:

Ha valaki alapból nagyon vicces, és arra még rátesz, akkor az mű lesz, és talán ez történhetett

- indokolta a történteket Megyer, kiemelve, leginkább azért bántódtak meg az értékelések után, mert úgy vélték, a zsűri rossz szavakkal próbálta meg elmondani nekik: túltolták. Ha ugyanis ezt mondják nekik az alázat szó helyett, akkor ott helyben elfogadták volna, hogy a kevesebb néha több.