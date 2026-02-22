„Ti tényleg nem tudtok énekelni” – Leticia Calderón összetörte a Bódi tesókat, brutális kritikát kapott a produkciójuk

A Nagy Duett második élő adásában színpadra lépett Péterffy Lili Lelle, valamint Bódi Hunor és Bódi Megyer, a trió pedig egy igazán pörgős dallal készült, ugyanis a We Will Rock You-t adták elő.

A produkció pedig nem igazán vette a le a zsűrit a lábáról, Tilla még azt is elkezdte magyarázni a sztárvendég, Leticia Calderónnak, hogy ebben a műsorban nem elvárás, hogy nem énekesek is tudjanak énekelni, amikor látta az arcát Bódiék előadásdtól.

Az Esmeralda sztárja pedig nem is fogta vissza magát, az este folyamán végig őszintén igyekezett pontozni és véleményt mondani, ezúttal sem volt másként:

Ti tényleg nem tudtok énekelni

- mondta, de Stohl András sem kímélte a fiúkat, ő úgy fogalmazott: