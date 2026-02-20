A Nagy Duett 2026 énekesnője néhány nappal ezelőtt úgy döntött, hogy véleményt nyilvánít Nagy Bogi frissen kiadott daláról saját TikTok-oldalán. „Annyira szép a Nagy Boginak az új dala, hogy meghalok” – mondta Tolvai Reni a videójában, majd elénekelt belőle egy részletet. Itt jön a csavar, ugyanis hiába a pozitív megnyilvánulás, nagyon durva kommentekkel kellett szembenéznie Reninek.
„Amikor „dicsérsz” valakit, de közben magadat akarod fényezni...” – írja egy internetező.
„Csak a Nagy Bogi nem affektál így közben, hogy játssza a fejét!” – olvasható egy másik hozzászólásban.
„Persze feltétlen neked is el kellett énekelni ízléstelenül, széthajlítgatva és affektálva, köszönjük Tolvai Renáta, hogy vagy nekünk” – jegyezte meg valaki.
Tolvai Reni ugyan nem reagált a kommentszekcióban, pedig nem először került ilyen helyzetbe. Lapunk megkereste az énekesnőt, és elárulta, mit gondol a kialakult helyzetről.
„Én megfogadtam, hogy soha életemben többet nem fogok senkit megdicsérni, nem fogom senkinek semmijét elismerni, annyira félreértették ezt a gesztusomat az emberek, hogy én már meg sem nyitom azt a posztot” – kezdte lapunknak az énekesnő.
Annyira rosszul esett és döbbenten néztem, hogy az emberek mennyire félreértették.
„Én a TikTokon hallottam ezt a dalt és nagyon megtetszett. Több verzióban is feldolgozták, és így random csináltam egy videót, mert szenzációs ez a dal és ügyes ez a lány, ezért énekeltem el egy részletet. Az emberek ezt úgy vették, hogy én akartam bemutatni a dalt, és rosszindulatúnak gondolnak. Én imádom Bogit, szeretem a hangját és a dalait, a többi meg nem érdekel – hangsúlyozta Reni.
„Nem azért énekeltem el belőle néhány sort, hogy magamat fényezzem, és bizonygassam: tudok énekelni. Engem csak jó érzés vezérelt, nem értem a problémát ebben. Nem énekelhetsz el bárki dalából egy sort azt mondva, hogy ez egy szenzációs dal? Miért? Máskor 8-szor meg fogom gondolni, hogy csinálok-e még ilyet.”
Egyszer Tóth Andit dicsértem meg, akkor is ilyen gigabotrány lett belőle.
„Akkor a Sztárban Sztár zsűrijében volt, kiraktam róla egy képet a sztorimba, mert szerintem lélegzetelállítóan nézett ki rajta. Ebből is az lett, hogy irigy vagyok...”
A Nagy Duett sztárja mellett Nagy Bogi is reagált lapunknak a történtekre.
„Magyarország egyik legjobb hangja Renié, abszolút nem értem a negatív kommenteket és nem is értek velük egyet” – szögezte le lapunknak Bogi, aki nemrég adta ki legújabb dalát, és megtisztelőnek tartotta, hogy Tolvai Reni feldolgozott egy részletet belőle.
