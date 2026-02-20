Hoppá: Kapu Tibor megtörte a csendet, a magánéletéről vallott

Magyarország büszkesége Kapu Tibor űrhajós, aki a második magyar volt a világűrben. A sikeres expedíciója után is rengeteget dolgozik a szakember, akinek a magánélete egészen titokzatos, hiszen alig lehet tudni valamit arról, hogy mivel, illetve kivel tölti az idejét – de most kivételesen megtörte a csendet ezzel kapcsolatban.
A Blikk beszélgetett most Kapu Tiborral, aki elárulta, hogy örül annak, hogy nagy érdeklődéssel figyelik a magánéletét, de szeretné azt megtartani magának, ha pedig bármi olyasmi van, amit szeretne ezzel kapcsolatban megosztani az emberekkel, akkor majd megosztja:
én nagyon örülök annak, hogy több bulvármédia, köztük a Blikk is, nagy érdeklődéssel figyeli az én magánéletemet, azt tudom mondani, eddig a találati arány az természetesen teljes mértékben nulla százalék. A magánéletemet azt szeretném magamnak megtartani, és amennyiben lehet, a szakmai kérdésekkel foglalkozni; amint pedig majd lesz bármi, amit a magánéletemmel kapcsolatban szeretnék elmondani, akkor szerintem úgyis fognak tudni róla.
Kapu Tibor arról is beszélt, hogy a zenekara, a Szégyelld Magad Kata az egyetlen hobbija, és ezt szeretné is megtartani – ráadásul meglepetésre is számíthatnak a rajongók:
Ez az egyetlen hobbim, amire mindenképp szeretnék időt szakítani. Készülünk egy meglepetéssel a következő egy-két hónapban.
Arról is szó esett, hogy vajon túl van-e a csúcson azáltal, hogy mindössze 34 évesen már elmondhatja magáról, hogy járt a világűrben:
Szerintem nem vagyok túl a csúcson. Ez az űrutazás meghatározó élmény az életemben, rengeteg lehetőséget nyithat meg a továbbiakban, és űrhajósként is rengeteg mindent tanulhatok meg, hogy további küldetések tagja legyek. De hogy az életem csúcspontján lennék túl, arra is határozott nem a válaszom. Rengeteg más kihívás van még az életben, amivel foglalkozhatok mind magánéleti, mind szakmai szempontból.
