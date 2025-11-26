Orbán Viktor elképesztő ajándékot kapott Kapu Tibortól

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor nem akármilyen ajándékot kapott Kapu Tibortól, aki az egész országot büszkévé tette azzal, hogy pár hónapja a világűrben járt: az államfő egy olyan magyar zászlót kapott az űrhajóstól, ami járt a világűrben.
Az űrből még nem volt magyar zászlóm. Köszönöm, Tibi!
– írta az erről megemlékező posztjához Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.