Orbán Viktor elképesztő ajándékot kapott Kapu Tibortól

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor nem akármilyen ajándékot kapott Kapu Tibortól, aki az egész országot büszkévé tette azzal, hogy pár hónapja a világűrben járt: az államfő egy olyan magyar zászlót kapott az űrhajóstól, ami járt a világűrben.

Az űrből még nem volt magyar zászlóm. Köszönöm, Tibi!

– írta az erről megemlékező posztjához Orbán Viktor.