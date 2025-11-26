Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Orbán Viktor elképesztő ajándékot kapott Kapu Tibortól

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 20:01
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor nem akármilyen ajándékot kapott Kapu Tibortól, aki az egész országot büszkévé tette azzal, hogy pár hónapja a világűrben járt: az államfő egy olyan magyar zászlót kapott az űrhajóstól, ami járt a világűrben.

Az űrből még nem volt magyar zászlóm. Köszönöm, Tibi! 🚀🇭🇺

– írta az erről megemlékező posztjához Orbán Viktor.

