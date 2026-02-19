Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Vajon kinek szánta? Hatalmas virágcsokorral tűnt fel Kapu Tibor

Kapu Tibor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 16:11
Nemzeti Tehetség ProgramMocskonyi Dörgő
Százezer forint értékű virágcsokorral tűnt fel néhány fotón Kapu Tibor és egy csinos fiatal hölgy. A jelenetet videóra is vették.

Az utóbbi időben több találgatás látott napvilágot Kapu Tibor lehetséges kedvesének kiléte kapcsán. Ezúttal egy óriási virágcsokorral kapták le Tibort és egy fiatal hölgyet. A magyar űrhajós rajongói azonban megnyugodhatnak: Tibor csupán egy jó ügy miatt fotózkodott a giga-csokorral és a csinos lánnyal.  

Kapu Tibor
Kapu Tibor egy jó ügy miatt pózolt a virággal és a csinos lánnyal

Kinek adta át a csokrot Kapu Tibor?

A Nemzeti Tehetség Program idei nagyköveteként fiatal magyar tehetségekkel szerepelt közös filmben Kapu Tibor kutatóűrhajós. A forgatáson megismerkedett Sutus Henriettával, aki a szakmák nemzetközi versenyében bronzérmet nyert virágkötőként, Papp Eszterrel, aki fizikusként izgalmas podcastjével népszerűsíti a tudományokat, és gitárpárbajra hívta Mocskonyi Dörgőt, a feltörekvő ifjú énekes-dalszerzőt.

A tehetségprogram tegnap útjára indított új évadában Kapu Tibor szereplésével arra szeretné ráirányítani a figyelmet, hogy a fiatal magyar tehetségek támogatása közös ügyünk, hiszen ők azok, akik a jövőnket alakítják. Nem hiába lett a program idei egyik fő szlogenje: határ a csillagos ég! Bármely területen is legyen tehetséges egy fiatal, a Nemzeti Tehetség Program támogatja őket a sikerhez vezető úton.

Akik pedig szívesen a tehetséges magyar fiatalok mellé állnának, akárcsak Kapu Tibor, adójuk 1%-ának felajánlásával tehetik ezt meg. Az adóbevallás során a rendelkező nyilatkozaton a Nemzeti Tehetség Program technikai számát kell feltüntetni, amely 1823. A program indulása óta az adófizetők már több mint 25 milliárd forint összegű felajánlást tettek, amit teljes egészében a tehetséges fiatalokra fordítottak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
