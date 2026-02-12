Ezen dolgozott Kálloy Molnár Péter élete utolsó hónapjaiban

Kálloy Molnár Péter halála az egész országot megrázta. A színész már régóta betegeskedett, de azt senki sem sejtette, hogy mennyire súlyos a helyzet, így mindenkit váratlanul ért a halálhíre december 1-én. Kálloy Molnár Péter családja és barátai természetesen azóta is gyászolnak, és amikor csak alkalom adódik rá, megemlékeznek a tehetségéről és csodálatos személyiségéről. Erre márciusban is sor kerül, egy olyan nagyszabású esemény keretében, ahol még néhány titkot és sosem hallott művet is lelepleznek.

Kálloy Molnár Péter betegsége ellenére is megírt egy darabot élete utolsó hónapjaiban, amit most be is mutatnak (Fotó: archív/hot! magazin)

Rudolf Péter, Pokorny Lia, Szabó Győző, Hajdu Steve, Hrutka Róbert, Palya Bea és Janza Kata csak néhányak azok közül, akikkel Kálloy Molnár Péter filmszerepei és darabjai során együtt dolgozott, és akik azonnal a szívükbe zárták őt. Ez a szeretet pedig a halála után is tart, éppen ezért megannyi kiváló művész állt össze, hogy megszervezzenek egy csodálatos estet, ami az életéről szól. A márciusi esemény a Kálloy Molnár Péter – Mennyország utca 6. címet kapta, és minden ízében olyan lesz, mint ő maga volt.

Kálloy Molnár Péter elhunyt a darabja publikálása előtt

Az esemény szervezői egy olyan estét ígérnek, amilyenre még nem igazán volt példa a hazai művészek között. Sőt, az a darab is bemutatásra kerül, amin Péter élete utolsó hónapjaiban dolgozott, és ami mindeddig egyáltalán nem került nyilvánosságra.

Egy különleges ünnepnap Kálloy Molnár Péter művészbarátaival, pályatársaival! A rengeteg nevetés garantált, hiszen a kitűnő színházi kollégák által megidézett sztoriktól, kulisszatitkoktól, a közös élményektől, át a soha be nem mutatott fotók és filmfelvételek Péter életéből, és a főiskolai vizsgaelőadásától a legsikeresebb filmekig, tévés produkciókig, ez a nap mindent átölel. Ismerje meg egy ezerarcú művész életművét, be nem mutatott filmjeit, utolsó hónapokban megírt, még nem publikált darabját!

– írták az esemény Facebook-oldalán.

„A jegybevétel teljes egészében az esemény lebonyolítására, valamint Kálloy Molnár Péter örökségének megőrzésére, megkezdett alkotásainak jövőbeni publikálására, terveinek befejezésére kerül felhasználásra” – tisztázták, amit bizonyára Kálloy Molnár Péter felesége és gyerekei is hálásan olvasnak majd.