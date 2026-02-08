Megszakad a szív: Ilyen volt Kálloy Molnár Péter utolsó tévés szereplése

Szomorú és megindító pillanatokat élhettek át február 7-én, szombat este a Kincsvadászok VIP nézői a TV2-n. A tavaly december elején elhunyt Kálloy Molnár Péter ugyanis még szerepelt a szombati adásban.

Kálloy Molnár Péter tavaly december 1-jén hunyt el (Fotó: MTI Rt. Fotószerkesztõség/MW archív)

A súlyos betegségben elhunyt színész-rendezőnek – aki valódi szenvedéllyel viseltetett a műtárgyak felé – ez volt egyik utolsó televíziós szereplése, elképesztő humorával pedig beragyogta a TV2 stúdióját. Kálloy Molnár Péter rendszeresen vásárolt antik tárgyakat különböző árveréseken. Élete egyik utolsó szereplésén két 18. századi karosszékkel érkezett a műsorba, a tárgyak történetéről pedig olyan áhítattal mesélt, hogy a Kincsvadászok kereskedői is azonnal beleszerettek az antikvitásokba.

Kálloy Molnár Péter sziporkázott a stúdióban

A székekről például ezt mondta:

„Ez olyan, mint a karrierem. Időnként összetörik” – humorizált keserédesen.

Később így fogalmazott az antik tárgyakról:

„Nagyon hasonlítanak egymásra, úgy is mondhatjuk, ikertestvérek. Nem mai csibék ők már, tehát egy nyugdíjas korosztály, de ugye tudjuk, hogy sokszor a nyugdíjasok a legkeményebbek. Gondolatban már nagyon sokszor álltam itt nálatok, mert szeretem a műsort. Nyilván az ember ilyenkor mindig teszteli is saját magát, hogy mit mond a szakértő, mit mondanak bent, de mondjuk bútorban azért nem szoktam tévedni. Húsz éve engem ez a szenvedély elkapott. Ezek a székek Rómából jöttek” – mesélte szenvedéllyel a szemében Kálloy Molnár Péter, aki egy online árverésen csapott le a székekre.

A színművész szerint a székek álomára 300 ezer forint volt, ám a licit végén végül Katona Szandra csapott le rá, és vitte el 150 ezer forintért.

Kálloy Molnár Péter a Kincsvadászok VIP stúdiójában (Fotó: TV2)

A színész szerepléséről február 7-én Till Attila is megemlékezett. A forgatás során ugyanis még senki sem tudta, hogy mire adásba kerül ez a rész, Kálloy Molnár Péter már nem lesz köztünk.

Kálloy Molnár Péter halála az egész országot megrázta.