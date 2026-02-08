Megszakad a szív: Ilyen volt Kálloy Molnár Péter utolsó tévés szereplése

Szomorú és megindító pillanatokat élhettek át február 7-én, szombat este a Kincsvadászok VIP nézői a TV2-n. A tavaly december elején elhunyt Kálloy Molnár Péter ugyanis még szerepelt a szombati adásban.
A súlyos betegségben elhunyt színész-rendezőnek – aki valódi szenvedéllyel viseltetett a műtárgyak felé – ez volt egyik utolsó televíziós szereplése, elképesztő humorával pedig beragyogta a TV2 stúdióját. Kálloy Molnár Péter rendszeresen vásárolt antik tárgyakat különböző árveréseken. Élete egyik utolsó szereplésén két 18. századi karosszékkel érkezett a műsorba, a tárgyak történetéről pedig olyan áhítattal mesélt, hogy a Kincsvadászok kereskedői is azonnal beleszerettek az antikvitásokba.
A székekről például ezt mondta:
„Ez olyan, mint a karrierem. Időnként összetörik” – humorizált keserédesen.
Később így fogalmazott az antik tárgyakról:
„Nagyon hasonlítanak egymásra, úgy is mondhatjuk, ikertestvérek. Nem mai csibék ők már, tehát egy nyugdíjas korosztály, de ugye tudjuk, hogy sokszor a nyugdíjasok a legkeményebbek. Gondolatban már nagyon sokszor álltam itt nálatok, mert szeretem a műsort. Nyilván az ember ilyenkor mindig teszteli is saját magát, hogy mit mond a szakértő, mit mondanak bent, de mondjuk bútorban azért nem szoktam tévedni. Húsz éve engem ez a szenvedély elkapott. Ezek a székek Rómából jöttek” – mesélte szenvedéllyel a szemében Kálloy Molnár Péter, aki egy online árverésen csapott le a székekre.
A színművész szerint a székek álomára 300 ezer forint volt, ám a licit végén végül Katona Szandra csapott le rá, és vitte el 150 ezer forintért.
A színész szerepléséről február 7-én Till Attila is megemlékezett. A forgatás során ugyanis még senki sem tudta, hogy mire adásba kerül ez a rész, Kálloy Molnár Péter már nem lesz köztünk.
Kálloy Molnár Péter halála az egész országot megrázta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.