Iszak Eszter elárulta, így várja az ünnepeket

Őszinte vallomást tett a közösségi médiában Iszak Eszter. A gyönyörű műsorvezető a karácsonyi vásárról bejelentkezve ugyanis elárulta, régi szokásaival ellentétben idén lelkesen várja az ünnepeket. Ennek oka pedig nem mást, mint Mirabella, aki 2024-ben érkezett meg hozzá és Gyurta Dániel olimpiai aranyérmes úszóhoz.

Mirabella születése óta lelkesen várja az ünnepeket Iszak Eszter. Fotó: Racz_Tomi / Miss Balaton

Iszak Eszter őszinte vallomást tett

Általában azok szeretik a karácsonyt, akiknek gyerek/kamaszkorukban ez egy csodás, mesebeli időszakot jelentett. Én sosem szerettem igazán, egészen a kislányom érkezéséig. Idén ez a második karácsony, ahol őszinte lelkesedéssel díszítgetek és várom az ünnepeket

- írta legújabb Instagram-bejegyzésében a műsorvezető, aki tavaly még így vallott arról, milyen anyaként számára a karácsony és milyen volt az lánya születése előtt: