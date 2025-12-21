Iszak Eszter elárulta, így várja az ünnepeket

Őszinte vallomást tett a közösségi médiában Iszak Eszter. A gyönyörű műsorvezető a karácsonyi vásárról bejelentkezve ugyanis elárulta, régi szokásaival ellentétben idén lelkesen várja az ünnepeket. Ennek oka pedig nem mást, mint Mirabella, aki 2024-ben érkezett meg hozzá és Gyurta Dániel olimpiai aranyérmes úszóhoz.
Általában azok szeretik a karácsonyt, akiknek gyerek/kamaszkorukban ez egy csodás, mesebeli időszakot jelentett. Én sosem szerettem igazán, egészen a kislányom érkezéséig. Idén ez a második karácsony, ahol őszinte lelkesedéssel díszítgetek és várom az ünnepeket
- írta legújabb Instagram-bejegyzésében a műsorvezető, aki tavaly még így vallott arról, milyen anyaként számára a karácsony és milyen volt az lánya születése előtt:
Különleges karácsonyom lesz, mivel anyukaként nem ünnepeltem még ezt a decemberi időszakot, úgyhogy nagyon várom. Beülünk majd a fa alá és egy meghitt kis családként ünnepelünk. És megmutatjuk Mirabellának milyen is a szeretet ünnepe.
