Iszak Eszter elárulta, így várja az ünnepeket

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 13:30
A műsorvezető őszinte vallomást tett.
Őszinte vallomást tett a közösségi médiában Iszak Eszter. A gyönyörű műsorvezető a karácsonyi vásárról bejelentkezve ugyanis elárulta, régi szokásaival ellentétben idén lelkesen várja az ünnepeket. Ennek oka pedig nem mást, mint Mirabella, aki 2024-ben érkezett meg hozzá és Gyurta Dániel olimpiai aranyérmes úszóhoz. 

Általában azok szeretik a karácsonyt, akiknek gyerek/kamaszkorukban ez egy csodás, mesebeli időszakot jelentett. Én sosem szerettem igazán, egészen a kislányom érkezéséig. Idén ez a második karácsony, ahol őszinte lelkesedéssel díszítgetek és várom az ünnepeket

- írta legújabb Instagram-bejegyzésében a műsorvezető, aki tavaly még így vallott arról, milyen anyaként számára a karácsony és milyen volt az lánya születése előtt:

Különleges karácsonyom lesz, mivel anyukaként nem ünnepeltem még ezt a decemberi időszakot, úgyhogy nagyon várom. Beülünk majd a fa alá és egy meghitt kis családként ünnepelünk. És megmutatjuk Mirabellának milyen is a szeretet ünnepe.

 

