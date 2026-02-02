Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
"A csont beforr, a heg megmarad..." - Nagy megpróbáltatásokon van túl Horváth Tamás és felesége

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 09:20
Az énekes szerint nem csak a szép emlékek tesznek minket azzá, akik vagyunk. Horváth Tamás nemrég összegezte az elmúlt időszakot.
Nehéz időszakot tudhat maga mögött Horváth Tamás és felesége, Péterfi Andrea. A pár 9. házassági évfordulóját egy álomnyaralással szerette volna megünnepelni a Maldív-szigeteken, azonban Andit súlyos baleset érte, amikor megcsúszott egy vizes papucsban és a jobb lába maga alá fordult, ami miatt két helyen is eltört a lábszárcsontja. A hazajutás is nehézségekbe ütközött, de végül szerencsésen megérkeztek, Péterfi Andreát pedig azóta már meg is műtötték.

Nehéz időszakon van túl Horváth Tamás és felesége / Fotó: TV2 / hot! magazin

Így összegezte az elmúlt időszakot Horváth Tamás

Amit tudtam, felvettem, dokumentáltam. Nemcsak a szép emlékek tesznek azzá, amik vagyunk, hanem azok is, amik karcolnak, összetörnek. A csont beforr, a heg megmarad s erősebbé tesz minket. Hálás vagyok, hogy végigkísértétek velünk ezt az emlékezetes utazást. Most a rehab idő hosszú hetek lesznek, de a sok szeretet, amit kapunk tőletek, rengeteg erőt ad nekünk! Köszönjük!

- üzente a rajongóknak a minap az énekes a közösségi oldalán, egy videó kíséretében.

S ez csak a történetünk fele… Ebből még kimaradt a reptéri hotel Maldívon, mivel nem engedtek minket fel a gépre a megfelelő papírok hiánya miatt. Kimaradt a második kórház ahol megkaptuk a megfelelő dokumentumokat, és az a rengeteg autóba be, mikrobuszból ki… Fájdalomcsillapító és vérhígító nélkül. De a lényeg, hogy megműtve itthon Dunaújvárosban…

- tette hozzá Horváth Tamás.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
