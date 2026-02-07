Orbán Viktort a kulisszák mögött kapták le - de vajon kinek a kezét fogja?

Orbán Viktor ismét a közönség kérdéseire válaszol majd a szombathelyi Háborúellenes gyűlésen. Egy fotó már kiszivárgott, hogy a miniszterelnök már a helyszínen van. Éppen egy fiatal hölgynek köszön...
Aki nem más, mint Gáspár Evelin. Így várhatóan Szijjártó Péter is a színpadra érkezik hamarosan.
