Orbán Viktort a kulisszák mögött kapták le - de vajon kinek a kezét fogja?

szombathely
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 11:30
Háborúellenes Gyűlésorbán viktor
Orbán Viktor már természetesen Szombathelyen van a Háborúellenes gyűlésen.

Orbán Viktor ismét a közönség kérdéseire válaszol majd a szombathelyi Háborúellenes gyűlésen. Egy fotó már kiszivárgott, hogy a miniszterelnök már a helyszínen van. Éppen egy fiatal hölgynek köszön...

Aki nem más, mint Gáspár Evelin. Így várhatóan Szijjártó Péter is a színpadra érkezik hamarosan.

2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely Gáspár Evelin és Orbán viktor
2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely
Fotó: MW

 

