Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Aranka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Aki a Fideszre szavaz, a saját jövője mellett szavaz!

fidesz
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 08:13
Háborúellenes GyűlésOrbán Viktor
A miniszterelnök a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen szólt a fiatalokhoz.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen köszöntött fel egy aznap a születésnapját ünneplő fiatalt, Kovács Olivért. A spontán helyzet kapcsán a miniszterelnök szólt pár szót a magyar fiatalokhoz. A kormányfő azt mondta, a fiatalok a mi gyerekeink, a szerencsésebbnek az unokái, úgyhogy bízhatunk bennük.

Orbán Viktor ismét telt ház előtt válaszolt a nézők kérdéseire, ezúttal a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen
Orbán Viktor ismét telt ház előtt válaszolt a nézők kérdéseire, ezúttal a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: MW)

Nyugodtan bízhatunk a fiatalokban, beszélhetünk velük, értelmesen szólhatunk hozzájuk. A legnehezebb ügyeket – politikai ügyeket – is meg tudjuk velük beszélni

jelentette ki a miniszterelnök, majd azt hangsúlyozta, hogy nem mondanak le a fiatalokról. Arra kéri őket, hogy április 12-én ők is menjenek el szavazni. 

Aki fiatalként a Tisza Pártra szavaz, a saját jövője ellen szavaz. Aki a Fideszre szavaz, a saját jövője mellett szavaz!

– emelte ki a kormányfő, majd azt üzente a fiataloknak, hogy ne a kormány ellen lázadjanak, mert az nem nehéz. Lázadjanak inkább Brüsszel ellen, az igazi veszély ugyanis ott van. 

A szombathelyi Háborúellenes Gyűlés itt nézhető vissza:

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu