„Ma megmentettem a saját életemet!” – csak a szerencsén múlt, hogy nem gázolták halálra Marsi Anikó férjét, Gyarmati Gábort

Gyarmati Gábor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 15:06
Marsi Anikóautógázolás
Megdöbbentő történtet mesélt TikTok-oldalán Marsi Anikó férje. Gyarmati Gábor elmondása szerint az utolsó pillanatban sikerült elugrania egy elszabadult autó elől.
Gyarmati Gábor TikTok-oldalára feltöltött videójában elmondta, éppen Cipruson tartózkodott, amikor az eset történt, az autót a sofőrje pedig rosszul parkolt le. Ebből pedig majdnem tragédia lett. 

Marsi Anikó és Gyarmati Gábor
Marsi Anikó és Gyarmati Gábor
Fotó: TUMBÁSZ HÉDI / HOT! MAGAZIN

Csak a szerencsén múlt, hogy nem gázolták halálra Gyarmati Gábort 

Képzeljétek el, ma megmentettem a saját életemet!

– kezdte Marsi Anikó férje a TikTokra feltöltött videójában. A férfit a döbbenetes esettel kapcsolatban a Blikk is megkereste, részletesen mesélt a lapnak az életveszélyes helyzetről.

Fülhallgató volt a fülemben, és ha nem nézek fel, akkor ez egy igazán veszélyes szituáció lehetett volna, mert mire észrevettem az autót, már a járdán jött felém

– idézte fel a történteket a vállalkozó.

Gyarmati Gábor ezt követően elmondta, hogy az első gondolata a saját, majd a mások testi épsége volt, ezért az autó után szaladt, hogy megpróbálja megállítani. Végül azonban nem járt sikerrel, így a kocsi egy parkoló autóba csapódott.

Az rögtön kiderült, hogy nem ül benne senki, valószínűleg nem volt behúzva a kézifék, miután a pár női tagja leparkolta, ezért gurult el az autó. Nem az a típus vagyok, aki ilyenkor tétlenül áll, és nem avatkozik be, de mivel eléggé nagy volt a kocsi lendülete, hamar kiderült, hogy hiába futok utána, nem fogok tudni beleugrani és megállítani

– fogalmazott. 

@gaborgyarmati9 #kalandom #ciprus #johndowindow #nekedbe #fyp ♬ eredeti hang - JohndoWindow
