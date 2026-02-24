„Ma megmentettem a saját életemet!” – csak a szerencsén múlt, hogy nem gázolták halálra Marsi Anikó férjét, Gyarmati Gábort

Gyarmati Gábor TikTok-oldalára feltöltött videójában elmondta, éppen Cipruson tartózkodott, amikor az eset történt, az autót a sofőrje pedig rosszul parkolt le. Ebből pedig majdnem tragédia lett.

Marsi Anikó és Gyarmati Gábor

Fotó: TUMBÁSZ HÉDI / HOT! MAGAZIN

Csak a szerencsén múlt, hogy nem gázolták halálra Gyarmati Gábort

Képzeljétek el, ma megmentettem a saját életemet!

– kezdte Marsi Anikó férje a TikTokra feltöltött videójában. A férfit a döbbenetes esettel kapcsolatban a Blikk is megkereste, részletesen mesélt a lapnak az életveszélyes helyzetről.

Fülhallgató volt a fülemben, és ha nem nézek fel, akkor ez egy igazán veszélyes szituáció lehetett volna, mert mire észrevettem az autót, már a járdán jött felém

– idézte fel a történteket a vállalkozó.