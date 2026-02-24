„Ma megmentettem a saját életemet!” – csak a szerencsén múlt, hogy nem gázolták halálra Marsi Anikó férjét, Gyarmati Gábort

Gyarmati Gábor TikTok-oldalára feltöltött videójában elmondta, éppen Cipruson tartózkodott, amikor az eset történt, az autót a sofőrje pedig rosszul parkolt le. Ebből pedig majdnem tragédia lett.
Képzeljétek el, ma megmentettem a saját életemet!
– kezdte Marsi Anikó férje a TikTokra feltöltött videójában. A férfit a döbbenetes esettel kapcsolatban a Blikk is megkereste, részletesen mesélt a lapnak az életveszélyes helyzetről.
Fülhallgató volt a fülemben, és ha nem nézek fel, akkor ez egy igazán veszélyes szituáció lehetett volna, mert mire észrevettem az autót, már a járdán jött felém
– idézte fel a történteket a vállalkozó.
Gyarmati Gábor ezt követően elmondta, hogy az első gondolata a saját, majd a mások testi épsége volt, ezért az autó után szaladt, hogy megpróbálja megállítani. Végül azonban nem járt sikerrel, így a kocsi egy parkoló autóba csapódott.
Az rögtön kiderült, hogy nem ül benne senki, valószínűleg nem volt behúzva a kézifék, miután a pár női tagja leparkolta, ezért gurult el az autó. Nem az a típus vagyok, aki ilyenkor tétlenül áll, és nem avatkozik be, de mivel eléggé nagy volt a kocsi lendülete, hamar kiderült, hogy hiába futok utána, nem fogok tudni beleugrani és megállítani
– fogalmazott.
