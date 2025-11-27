"Fájt, lüktetett" – Marsi Anikó mentette meg a férjét! Gyarmati Gábor megszólalt, miután elvitték a mentők

Néhány nappal ezelőtt a mentő vitte el Marsi Anikó férjét, Gyarmati Gábort. A férfi a TikTokon számolt be az aggasztó esetről, amivel a frászt hozta a követőire, hiszen ő, mint Gábor, a fűtőablakárus eredendően szórakoztató tartalmakat, vicces videókat gyárt.

Marsi Anikó kérte férjét, hogy hívja a mentőket (Fotó: TUMBÁSZ HÉDI / HOT! MAGAZIN)

Három napja mégis egy mentőautóból jelentkezett be, majd azt láthattuk, hogy egy kórházban várakozik. Végül szerencsére saját lábán hagyhatta el az orvosi intézményt. De vajon mi történt pontosan Marsi Anikó férjével?

Nos, a Bors először a Tények híradósát érte el, aki írásban azt válaszolta a megkeresésünkre, hogy "Hála Istennek, Gábor már sokkal jobban van".

Marsi Anikó férje fekvőtámaszozás közben lett rosszul

Azt már magától Gyarmati Gábortól tudtuk meg, hogy otthoni edzés közben érezte, hogy valami nincs rendben. Az orvosi vizsgálatok során pedig az is kiderült, hogy a vérnyomásával akadtak olyan problémák, amiket bizony komolyan kell venni.

Az edzőm szigorúan előírta nekem, hogy minden étkezés előtt csináljak fekvőtámaszokat. Így történt ez aznap is, ám utána éreztem, hogy nagyon nem vagyok jól. Fájt, lüktetett a fejem. A feleségem erősködött, hogy hívjak mentőt. Bár nem mindig fogadok neki szót, most hála az égnek hallgattam rá, a kiérkező orvos pedig jobbnak látta, ha bemegyek a kórházba. Ott derült ki, hogy így ötven évesen vérnyomás problémáim vannak. Akkor haza is mentem a kórházból, de másnap ismét jelentkezett ez a kínzó fejfájás, ezért úgy döntöttem, visszamegyek. Akkor már átfogóbb vizsgálatokon estem át, például EKG-n és vérvételen. Végül a házi orvosomhoz küldtek, ahol gyógyszereket kaptam a problémámra. Azt gondolom, hogy a magas vérnyomás egy nagyon gyakori betegség Magyarországon, így most nekem is jobban oda kell erre figyelnem

– fogalmazott a Borsnak Gábor, a fűtőablakárus.