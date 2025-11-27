Szirénázó mentő vitte el Marsi Anikó férjét! – Videó

Marsi Anikó férje, Gyarmati Gábor általában szórakoztató, vicces tartalmakkal kedveskedik a TikTok-követőinek, akiknek ő csak JohndoWindow, a fűtőablakárus. Néhány nappal ezelőtt viszont egy jóval aggasztóbb tartalmat osztott meg a közösségi oldalon.
Gábor egy mentőautóból jelentkezett be, majd azt láthatjuk, hogy egy kórházban várakozik teljesen egyedül.
„Amikor kizárják a kedvenc csapatod a futam után” – írta Marsi Anikó férje a videó elejére, magyarán még ezt az aggasztó helyzetet is megpróbálta elpoénkodni.
Marsi Anikó férjének története végül, mondhatni, happy enddel zárult, ugyanis saját lábán hagyta az az orvosi intézményt, miután megkapta a leleteit és a zárójelentést.
A Bors elérte az aggasz esettel kapcsolatban Marsi Anikót, aki annyit mondott, Gábor hála Istennek már sokkal jobban van, azt azonban még nem tudjuk pontosan, hogy mi történt a férjével.
Sok-sok házaspárról hallottuk már, hogy az építkezés befejezése vagy a felújítás végén a házasságuknak is vége lett az örökös viták, egyet nem értés miatt. A Marsi Anikó Gyarmati Gábor házaspár rácáfol erre.
„Nálunk is vannak viták„ – mondták nevetve, szinte egyszerre a hot! magazinnak még idén szeptemberben.
"Emlékszel a fürdőkád esetére?" – mosolygott Marsi Anikó.
"Gábornak mondtam, hogy a fürdőkádat ne hagyományos lemezborítással burkolja, de ne is csempézze körül, hanem faborítást szeretnék. Mire sikerült rávennem erre, már ki is találtam, hogy inkább mégis tűzifa borítást szeretnék… Ilyenkor azért ő nem szokott felhőtlenül örülni az újabb és újabb vad ötleteimnek. De végül megcsinálja, csak ezerszer megkérdezi már előtte, hogy „Kitaláltad végre, mit szeretnél, Szerelmem?” "
Gyarmati Gábor szerint ma 10 emberből 9 és fél biztosan nem hallott fűtőablakról. Pedig ez a jövő fűtése. Ő olyannyira hisz benne, hogy a közös házikóban sem lehet szó más fűtésről, mint erről.
"Amúgy karbantartást sem igényel. Szeretem nagyon az ácskodást is, de úgy érzem, ez az én jövőm: a fűtő nyílászárók világa" – magyarázta lelkesen két hónappal ezelőtt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.