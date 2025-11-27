Szirénázó mentő vitte el Marsi Anikó férjét! – Videó

Marsi Anikó férje, Gyarmati Gábor általában szórakoztató, vicces tartalmakkal kedveskedik a TikTok-követőinek, akiknek ő csak JohndoWindow, a fűtőablakárus. Néhány nappal ezelőtt viszont egy jóval aggasztóbb tartalmat osztott meg a közösségi oldalon.

Marsi Anikó férje edzés közben lett rosszul, a mentő vitte el (Fotó: TUMBÁSZ HÉDI / HOT! MAGAZIN)

Gábor egy mentőautóból jelentkezett be, majd azt láthatjuk, hogy egy kórházban várakozik teljesen egyedül.

„Amikor kizárják a kedvenc csapatod a futam után” – írta Marsi Anikó férje a videó elejére, magyarán még ezt az aggasztó helyzetet is megpróbálta elpoénkodni.

Marsi Anikó férjének története végül, mondhatni, happy enddel zárult, ugyanis saját lábán hagyta az az orvosi intézményt, miután megkapta a leleteit és a zárójelentést.

A Bors elérte az aggasz esettel kapcsolatban Marsi Anikót, aki annyit mondott, Gábor hála Istennek már sokkal jobban van, azt azonban még nem tudjuk pontosan, hogy mi történt a férjével.

Marsi Anikó és Gyarmati Gábor: Nálunk is vannak viták

Sok-sok házaspárról hallottuk már, hogy az építkezés befejezése vagy a felújítás végén a házasságuknak is vége lett az örökös viták, egyet nem értés miatt. A Marsi Anikó Gyarmati Gábor házaspár rácáfol erre.

„Nálunk is vannak viták„ – mondták nevetve, szinte egyszerre a hot! magazinnak még idén szeptemberben.

"Emlékszel a fürdőkád esetére?" – mosolygott Marsi Anikó.

"Gábornak mondtam, hogy a fürdőkádat ne hagyományos lemezborítással burkolja, de ne is csempézze körül, hanem faborítást szeretnék. Mire sikerült rávennem erre, már ki is találtam, hogy inkább mégis tűzifa borítást szeretnék… Ilyenkor azért ő nem szokott felhőtlenül örülni az újabb és újabb vad ötleteimnek. De végül megcsinálja, csak ezerszer megkérdezi már előtte, hogy „Kitaláltad végre, mit szeretnél, Szerelmem?” "

Gyarmati Gábor szerint ma 10 emberből 9 és fél biztosan nem hallott fűtőablakról. Pedig ez a jövő fűtése. Ő olyannyira hisz benne, hogy a közös házikóban sem lehet szó más fűtésről, mint erről.

"Amúgy karbantartást sem igényel. Szeretem nagyon az ácskodást is, de úgy érzem, ez az én jövőm: a fűtő nyílászárók világa" – magyarázta lelkesen két hónappal ezelőtt.