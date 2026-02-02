Gáspár Győző kifakadt: "Senki nem mondhatja azt, hogy nem vagyunk megbecsülve itthon"

Gáspár Győző és Bea új videójukban osztották meg véleményüket a hazai romák helyzetéről. A házaspár éppen túrós lepényt evett, amikor belemélyültek a sokakat érintő kérdésbe. Elmondták, hogy azt tapasztalják, ma már egyre több roma él az ország adta munkalehetőségekkel.

Gáspár Győző azt mondja, aki akar, az el tud helyezkedni Magyarországon

Fotó: Gáll Regina / Bors

Gáspár Győző szerint a hazai romák helyzete sokat javult az országban

A házaspár kiáll amellett a gondolat mellett, hogy aki akar, az tud dolgozni Magyarországon. Gáspár Győző salgótarjáni tapasztalatot is hozott példának, hányan járnak fel buszokkal Budapestre tanulni és dolgozni. És megemlítették lányuk, Gáspár Evelin példáját is, aki a Külügyminisztériumnál helyezkedett el.

Most már senkinek nincs joga lenézni minket, és senki nem mondhatja azt, hogy nem vagyunk megbecsülve itthon. Evelin példája is azt mutatja, hogy igenis van lehetőség itthon a cigányok számára és, hogy a romáknak igenis érdemes tanulnia és egyetemre járni. Ki gondolta volna 20 évvel ezelőtt, hogy valaki például a külügyminiszter csapatát tudja majd erősíteni? Köszönjük, hogy az ország első embere mondta ki, hogy a cigányság igenis élt a kapott lehetőséggel

– írta a bejegyzéséhez Gáspár Győző.

A cigányok akarnak dolgozni, Győző! És hidd el, igazat szólt a miniszterelnök úr akkor, amikor azt mondta, hogy egyre több a diplomás cigány, sőt megduplázódott azoknak a száma, akiknek van érettségije!

– kapcsolódott be a gondolatmenetbe Bea.

Magyarországon, aki akar dolgozni, annak van munkahelye!

– reflektál Győző felesége szavaira.