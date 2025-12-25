KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Eugénia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gáspárék ismét Törökországban: így ünnepelték külföldön a karácsonyt

Gáspár Győző
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 25. 17:25
karácsonybea asszonyGáspár Evelinen
Győzike, Bea asszony, Evelin és Virág ismét visszatért a törökökhöz.
B. V.
A szerző cikkei

A Gáspár család Törökország nagy szerelmese. A négytagú família, Győző, Bea, Evelin és Virág gyakran utazik a törökökhöz pihenni, kikapcsolódni, ott tölteni az ünnepeket és Győzike január eleji születésnapját. A jelek szerint pedig ez idén sincs másként. Evelin ugyanis új, 24 órán keresztül Instagram-történeteiben Törökországból kívánt boldog karácsonyt követőinek.

Törökországból jelentkezett be Gáspár Evelin
Törökországból jelentkezett be Gáspár Evelin Fotó: Instagram/Gáspár Evelin

Ismét Törökországban a Gáspár család

Evelin több sztorit is megosztott Belekből, ahol természetesen megadták a módját az ünneplésnek. A 31 éves lány megmutatta: bombaformában van. Magassarkúba bújtatott lábai igazán vadító kinézetet adtak szexi, kosztümös szettjéhez. Testvére, Virág szintén feketében ünnepelt, pont úgy, ahogy a család feje, Győző is, aki stílusához illően olyan öltönyt vett fel, ami azért csillog is. Az arany színű csillogás azonban nem volt véletlen, hiszen szeretett felesége, akivel mindent túléltek, egy elképesztű arany-fekete szerelésben mutatta meg magát.

Összeöltözött a Gáspár család  Fotó: Instagram/Gáspár Evelin

Az ünneplésről több fotó is felkerült a netre. Virág megosztott egyet az ünnepi vacsorájukról, és arról is, hogyan koccintanak a család női tagjai karácsony alkalmából. Győző megmutatta, még koncert is dukált az estéhez a luxushotelben, mígnem Bea asszony közösségi médiáján csodás üdülésük helyszínéről osztott meg egy részletet.

Koccintással ünnepeltek a família női tagjai  Fotó: Instagram/Gáspár Evelin

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu