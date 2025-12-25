Gáspárék ismét Törökországban: így ünnepelték külföldön a karácsonyt

A Gáspár család Törökország nagy szerelmese. A négytagú família, Győző, Bea, Evelin és Virág gyakran utazik a törökökhöz pihenni, kikapcsolódni, ott tölteni az ünnepeket és Győzike január eleji születésnapját. A jelek szerint pedig ez idén sincs másként. Evelin ugyanis új, 24 órán keresztül Instagram-történeteiben Törökországból kívánt boldog karácsonyt követőinek.

Törökországból jelentkezett be Gáspár Evelin Fotó: Instagram/Gáspár Evelin

Ismét Törökországban a Gáspár család

Evelin több sztorit is megosztott Belekből, ahol természetesen megadták a módját az ünneplésnek. A 31 éves lány megmutatta: bombaformában van. Magassarkúba bújtatott lábai igazán vadító kinézetet adtak szexi, kosztümös szettjéhez. Testvére, Virág szintén feketében ünnepelt, pont úgy, ahogy a család feje, Győző is, aki stílusához illően olyan öltönyt vett fel, ami azért csillog is. Az arany színű csillogás azonban nem volt véletlen, hiszen szeretett felesége, akivel mindent túléltek, egy elképesztű arany-fekete szerelésben mutatta meg magát.

Összeöltözött a Gáspár család Fotó: Instagram/Gáspár Evelin

Az ünneplésről több fotó is felkerült a netre. Virág megosztott egyet az ünnepi vacsorájukról, és arról is, hogyan koccintanak a család női tagjai karácsony alkalmából. Győző megmutatta, még koncert is dukált az estéhez a luxushotelben, mígnem Bea asszony közösségi médiáján csodás üdülésük helyszínéről osztott meg egy részletet.