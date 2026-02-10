Megrendítő képek! Így búcsúzott a magyar sztárvilág Fenyő Miklóstól

Mély gyászba borult a hazai zenei élet, amikor az ország egyik legismertebb előadója örökre távozott. Fenyő Miklós halála az egész szakmát megrendítette, hiszen sokáig mindenki a felépülésében bízott.

Fenyő Miklós halála megrendítette az országot, temetésén a család mellett rengeteg barát és kolléga búcsúzott tőle (Fotó: Csudai Sándor)

Fenyő Miklós búcsúztatása

Az év első napjaiban járta körbe az országot a megrendítő hír, hogy Fenyő Miklós tüdőgyulladás miatt kórházi kezelésre szorul. A legenda hivatalos oldalán lehetett olvasni a zenész állapotáról. A család sokáig nem nyilatkozott, miközben pályatársai és tisztelői egy emberként reménykedtek a gyógyulásában. Végül a zenész hivatalos közösségi oldalán jelent meg a fájdalmas közlemény: Fenyő Miklós elhunyt.

Fenyő Miklós dalaival örökre beleírta magát a magyar zenei történelembe, rajongói sosem fogják elfelejteni a legendát (Fotó: Kallus György)

A bejegyzésből kiderült az is, hogy a család a búcsúztatást nem szeretné nyilvános eseménnyé tenni, ezért sokáig titokban tartották a részleteket.

Meghitt búcsú a Farkasréti temetőben

A család szerette volna minél szűkebb körben megtartani a temetési szertartást. Mint kiderült, a mai napon, 2026.02.10-én, 14 órakor kísérték utolsó útjára a legendás énekest a Farkasréti temetőben, ahova már a ceremónia előtt több százan érkeztek. Elsősorban közeli hozzátartozók, barátok és volt kollégái szerettek volna végső búcsút venni az énekestől.

Szandi férjével együtt búcsúzott egykori mentorától, akitől megrendülten búcsúzott.

Szandi férje, Bogdán Csaba kíséretében jelent meg egykori mentora búcsúztatásán (Fotó: Markovics Gábor)

Szikora Róbert, Fenyő Miki zenésztársa és barátja csendesen emlékezett meg barátjáról.

Elment a barátom és tesóm. Mit is mondhatnék most…

– emlékezett meg korábban az R-GO frontembere.

Szikora Róbert felesége társaságában érkezett a temetésre, a búcsúztató után lehunyt szemmel, némán imádkozott a legendás énekes sírja fölött (Fotó: Markovics Gábor)

Természesen Fenyő Miklós temetéséről az énekes közeli barátja és kollégája, Novai Gábor sem hiányozhatott. Jelen volt még többek között Baby Gabi énekesnő, DJ Dominique, vagyis Várkonyi Attila, Király Viktor szülei, Miller Zoltán, akik mindannyian megrendülten búcsúztak az elhunyt énekestől. Nem csoda, hogy egy egész ország borult egyszerre gyászba, ugyanis Fenyő Miklós nemcsak korszakos előadó volt, hanem olyan ember is, aki maradandó nyomot hagyott a magyar könnyűzenében.