Megrendítő képek! Így búcsúzott a magyar sztárvilág Fenyő Miklóstól

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 15:28 / FRISSÍTÉS: 2026. február 10. 15:33
Mindenkit megrendített a hír, hogy a legendás énekes elhunyt. Fenyő Miklós temetéséről sokáig nem adott hírt a családja, de azóta kiderült, hogy a mai napon kísérték utolsó útjára. Családtagok mellett volt kollégái is tiszteletüket tették a búcsúztatón.
Mély gyászba borult a hazai zenei élet, amikor az ország egyik legismertebb előadója örökre távozott. Fenyő Miklós halála az egész szakmát megrendítette, hiszen sokáig mindenki a felépülésében bízott.

Fenyő Miklós
Fenyő Miklós halála megrendítette az országot, temetésén a család mellett rengeteg barát és kolléga búcsúzott tőle (Fotó: Csudai Sándor)

Fenyő Miklós búcsúztatása

Az év első napjaiban járta körbe az országot a megrendítő hír, hogy Fenyő Miklós tüdőgyulladás miatt kórházi kezelésre szorul. A legenda hivatalos oldalán lehetett olvasni a zenész állapotáról. A család sokáig nem nyilatkozott, miközben pályatársai és tisztelői egy emberként reménykedtek a gyógyulásában. Végül a zenész hivatalos közösségi oldalán jelent meg a fájdalmas közlemény: Fenyő Miklós elhunyt.

Fenyő Miklós
Fenyő Miklós dalaival örökre beleírta magát a magyar zenei történelembe, rajongói sosem fogják elfelejteni a legendát (Fotó: Kallus György)

A bejegyzésből kiderült az is, hogy a család a búcsúztatást nem szeretné nyilvános eseménnyé tenni, ezért sokáig titokban tartották a részleteket.

Meghitt búcsú a Farkasréti temetőben 

A család szerette volna minél szűkebb körben megtartani a temetési szertartást. Mint kiderült, a mai napon, 2026.02.10-én, 14 órakor kísérték utolsó útjára a legendás énekest a Farkasréti temetőben, ahova már a ceremónia előtt több százan érkeztek. Elsősorban közeli hozzátartozók, barátok és volt kollégái szerettek volna végső búcsút venni az énekestől. 

Szandi férjével együtt búcsúzott egykori mentorától, akitől megrendülten búcsúzott.

Szandi és Bogdán Csaba
Szandi férje, Bogdán Csaba kíséretében jelent meg egykori mentora búcsúztatásán (Fotó: Markovics Gábor)

Szikora Róbert, Fenyő Miki zenésztársa és barátja csendesen emlékezett meg barátjáról

Elment a barátom és tesóm. Mit is mondhatnék most…

 – emlékezett meg korábban az R-GO frontembere.

Szikora Róbert, Fenyő Miklós temetésén
Szikora Róbert felesége társaságában érkezett a temetésre, a búcsúztató után lehunyt szemmel, némán imádkozott a legendás énekes sírja fölött (Fotó: Markovics Gábor)

Természesen Fenyő Miklós temetéséről az énekes közeli barátja és kollégája, Novai Gábor sem hiányozhatott. Jelen volt még többek között Baby Gabi énekesnő, DJ Dominique, vagyis Várkonyi Attila, Király Viktor szülei, Miller Zoltán, akik mindannyian megrendülten búcsúztak az elhunyt énekestől. Nem csoda, hogy egy egész ország borult egyszerre gyászba, ugyanis Fenyő Miklós nemcsak korszakos előadó volt, hanem olyan ember is, aki maradandó nyomot hagyott a magyar könnyűzenében.

Fenyő Miklós temetés 2026_02_10
Fenyő Miklós temetés 2026_02_10
Fenyő Miklós temetés
Fenyő Miklós temetés
Fenyő Miklós temetés 2026_02_10
Szandi és Bogdán Csaba
Fenyő Miklós temetés 2026_02_10
Baby Gabi
Szikora Róbert
DJ Dominique is lerótta kegyeletét
Ma temetik Fenyő Miklóst
@borsonline

Meghalt Fenyő Miklós Január 31-én reggel, az énekes Facebook-oldalán jelentették be a szomorú hírt, hogy 78 éves korában elhunyt a magyar könnyűzene, a magyar rock and roll ikonja. #bors #fenyőmiklós #gyász #énekes #rockandroll

♬ eredeti hang – Bors - Bors

