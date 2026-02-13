Minden, amit a 2026-os Budapest Central European Fashion Weekről tudnod kell

Egy teljes hétre Budapest kerül a közép-európai divatszakma középpontjába, február 9-én ugyanis hivatalosan is kezdetét vette a 17. Budapest Central European Fashion Week (BCEFW). A szervezők városszerte zajló kísérőprogramokkal és ikonikus helyszíneken megvalósuló divatbemutatókkal, inspiráló workshopokkal, showroommal, angol és magyar nyelven zajló prezentációkkal és kerekasztal-beszélgetésekkel várják a nagyérdeműt, egészen február 15-ig.
· A Budapest Central European Fashion Week (BCEFW) jelenleg Közép-Európa egyik legmeghatározóbb divateseménye
· Idén 8 ország több mint 40 tervezője mutatja be 2026/27-es őszi-téli kollekcióját.
· A Szépművészeti Múzeumban működik a Fashion Hub, amely ingyenes szakmai előadásokkal és workshopokkal hozza közelebb a divatvilágot a nagyközönséghez.
· Az eseménysorozat kiemelt figyelmet fordít az etikus divatra.
A BCEFW kísérőesemények célja, hogy a divatipart mindenki számára elérhetővé és átélhetővé tegyék, népszerűsítsék a hazai tervezőket, erősítsék a magyar és régiós divatmárkák nemzetközi láthatóságát, valamint hosszú távú, fenntartható szakmai és piaci kapcsolatokat építsenek a régió országai között.
Összesen több mint 40 magyar és nemzetközi tervező 2026–2027-es őszi–téli kollekcióját tekintheted meg te is, ha ellátogatsz a nagyszabású Budapest Central European Fashion Weekre. A fiatal tervezők prezentációin, workshopjain, valamint inspirációs beszélgetésein is érdemes részt venni, mert ablakot nyitnak a hazai divatszcéna jelenére és jövőjére, betekintést nyújtanak az alkotói kulisszákba, értékes véleményeket hallhatsz a divat társadalmi szerepéről, és képet kaphatsz a fiatal generáció divathoz való attitűdjéről is.
Kiemelt fontosságú lesz a dizájnvásár, amely lehetőséget ad a tervezők és a divat iránt érdeklődők, illetve a viszonteladók közötti személyes kapcsolatépítésre. Ha pedig kedved támad vásárolni valamit, kedvezményekben is részesülsz.
A kiemelt divatbemutatók február 13–15. között, két eltérő helyszínen zajlanak: pénteken a Blaha Lujza téri Apollo Gallery-ben a pályájuk elején járó tervezők kollekciói kerülnek bemutatásra, szombaton és vasárnap pedig az érett, piacon már bizonyított magyar és nemzetközi márkák kollekciói kerülnek fókuszba a Szépművészeti Múzeum impozáns tereiben. A kifutón a modellek mellett olyan sztárokra és exkluzív vendégek is jelen lesznek mint Csíki Vanessza tartalomgyártó, Balsai Móni színésznő, Kárpáti Rebeka tartalomgyártó, színésznő, Tenki Réka színésznő és Végvári Janka Magyarország Szépe.
VALENTIN SZARVAS
Időpont: 2026.02.13. 19:15
Helyszín: Apollo Gallery
NANUSHKA – Conscious by BCEFW
Időpont: 2026.02.14. 10:00
Helyszín: Szépművészeti Múzeum
Catwalk
ESTÉE LAUDER és TOMCSÁNYI WORKSHOP
Időpont: 2026. 02.14. 10:00-11:00
Helyszín: Szépművészeti Múzeum
CRÈEM AROMATERÁPIÁS WORKSHOP
Helyszín: Szépművészeti Múzeum
Időpont: 2026. 10.14., 14:00-16:00
UNREALINDUSTRY – Conscious by BCEFW
Időpont: 2026.02.14. 11:00
Helyszín: Szépművészeti Múzeum
Catwalk
CUKOVY – Conscious by BCEFW
Időpont: 2026.02.14. 15:00
Helyszín: Szépművészeti Múzeum
