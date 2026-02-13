Minden, amit a 2026-os Budapest Central European Fashion Weekről tudnod kell

Egy teljes hétre Budapest kerül a közép-európai divatszakma középpontjába, február 9-én ugyanis hivatalosan is kezdetét vette a 17. Budapest Central European Fashion Week (BCEFW). A szervezők városszerte zajló kísérőprogramokkal és ikonikus helyszíneken megvalósuló divatbemutatókkal, inspiráló workshopokkal, showroommal, angol és magyar nyelven zajló prezentációkkal és kerekasztal-beszélgetésekkel várják a nagyérdeműt, egészen február 15-ig.

Budapest Central European Fashion Week. A divatvilág mrgint Budapestre figyel (Fotó: BCEFW)

Budapest Central European Fashion Week 2026 · A Budapest Central European Fashion Week (BCEFW) jelenleg Közép-Európa egyik legmeghatározóbb divateseménye · Idén 8 ország több mint 40 tervezője mutatja be 2026/27-es őszi-téli kollekcióját. · A Szépművészeti Múzeumban működik a Fashion Hub, amely ingyenes szakmai előadásokkal és workshopokkal hozza közelebb a divatvilágot a nagyközönséghez. · Az eseménysorozat kiemelt figyelmet fordít az etikus divatra.

A BCEFW kísérőesemények célja, hogy a divatipart mindenki számára elérhetővé és átélhetővé tegyék, népszerűsítsék a hazai tervezőket, erősítsék a magyar és régiós divatmárkák nemzetközi láthatóságát, valamint hosszú távú, fenntartható szakmai és piaci kapcsolatokat építsenek a régió országai között.

Ezért érdemes részt venni a Budapest Central European Fashion Week 2026 programjain

Összesen több mint 40 magyar és nemzetközi tervező 2026–2027-es őszi–téli kollekcióját tekintheted meg te is, ha ellátogatsz a nagyszabású Budapest Central European Fashion Weekre. A fiatal tervezők prezentációin, workshopjain, valamint inspirációs beszélgetésein is érdemes részt venni, mert ablakot nyitnak a hazai divatszcéna jelenére és jövőjére, betekintést nyújtanak az alkotói kulisszákba, értékes véleményeket hallhatsz a divat társadalmi szerepéről, és képet kaphatsz a fiatal generáció divathoz való attitűdjéről is.

Kiemelt fontosságú lesz a dizájnvásár, amely lehetőséget ad a tervezők és a divat iránt érdeklődők, illetve a viszonteladók közötti személyes kapcsolatépítésre. Ha pedig kedved támad vásárolni valamit, kedvezményekben is részesülsz.