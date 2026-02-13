Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Minden, amit a 2026-os Budapest Central European Fashion Weekről tudnod kell

Kárpáti Rebeka
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 18:54
A Creative Hungary szervezésében megvalósuló nagyszabású eseménysorozaton Magyarország mellett Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Szlovéniából, Szerbiából, Örményországból, Romániából és Ukrajnából érkező alkotók is bemutatkoznak. A Budapest Central European Fashion Week keretében összesen több mint 40 magyar és nemzetközi tervező mutatja be 2026–2027-es őszi–téli kollekcióját a divat szerelmeseinek és a divattal még csak ismerkedőknek.
Egy teljes hétre Budapest kerül a közép-európai divatszakma középpontjába, február 9-én ugyanis hivatalosan is kezdetét vette a 17. Budapest Central European Fashion Week (BCEFW). A szervezők városszerte zajló kísérőprogramokkal és ikonikus helyszíneken megvalósuló divatbemutatókkal, inspiráló workshopokkal, showroommal, angol és magyar nyelven zajló prezentációkkal és kerekasztal-beszélgetésekkel várják a nagyérdeműt, egészen február 15-ig.

Budapest Central European Fashion Week 2026

· A Budapest Central European Fashion Week (BCEFW) jelenleg Közép-Európa egyik legmeghatározóbb divateseménye

· Idén 8 ország több mint 40 tervezője mutatja be 2026/27-es őszi-téli kollekcióját.

· A Szépművészeti Múzeumban működik a Fashion Hub, amely ingyenes szakmai előadásokkal és workshopokkal hozza közelebb a divatvilágot a nagyközönséghez.

· Az eseménysorozat kiemelt figyelmet fordít az etikus divatra.

A BCEFW kísérőesemények célja, hogy a divatipart mindenki számára elérhetővé és átélhetővé tegyék, népszerűsítsék a hazai tervezőket, erősítsék a magyar és régiós divatmárkák nemzetközi láthatóságát, valamint hosszú távú, fenntartható szakmai és piaci kapcsolatokat építsenek a régió országai között.

Ezért érdemes részt venni a Budapest Central European Fashion Week 2026 programjain

Összesen több mint 40 magyar és nemzetközi tervező 2026–2027-es őszi–téli kollekcióját tekintheted meg te is, ha ellátogatsz a nagyszabású Budapest Central European Fashion Weekre. A fiatal tervezők prezentációin, workshopjain, valamint inspirációs beszélgetésein is érdemes részt venni, mert ablakot nyitnak a hazai divatszcéna jelenére és jövőjére, betekintést nyújtanak az alkotói kulisszákba, értékes véleményeket hallhatsz a divat társadalmi szerepéről, és képet kaphatsz a fiatal generáció divathoz való attitűdjéről is.

Kiemelt fontosságú lesz a dizájnvásár, amely lehetőséget ad a tervezők és a divat iránt érdeklődők, illetve a viszonteladók közötti személyes kapcsolatépítésre. Ha pedig kedved támad vásárolni valamit, kedvezményekben is részesülsz.

Kiemelt divatbemutatók és sztárok A BCEFW-en

A kiemelt divatbemutatók február 13–15. között, két eltérő helyszínen zajlanak: pénteken a Blaha Lujza téri Apollo Gallery-ben a pályájuk elején járó tervezők kollekciói kerülnek bemutatásra, szombaton és vasárnap pedig az érett, piacon már bizonyított magyar és nemzetközi márkák kollekciói kerülnek fókuszba a Szépművészeti Múzeum impozáns tereiben. A kifutón a modellek mellett olyan sztárokra és exkluzív vendégek is jelen lesznek mint Csíki Vanessza tartalomgyártó, Balsai Móni színésznő, Kárpáti Rebeka tartalomgyártó, színésznő, Tenki Réka színésznő és Végvári Janka Magyarország Szépe.

Íme néhány a BCEFW hétvégi programjai közül, amelyekre garantáltan megéri ellátogatni

VALENTIN SZARVAS

Időpont: 2026.02.13. 19:15

Helyszín: Apollo Gallery

NANUSHKA – Conscious by BCEFW

Időpont: 2026.02.14. 10:00

Helyszín: Szépművészeti Múzeum

Catwalk

ESTÉE LAUDER és TOMCSÁNYI WORKSHOP

Időpont: 2026. 02.14. 10:00-11:00

Helyszín: Szépművészeti Múzeum

CRÈEM AROMATERÁPIÁS WORKSHOP

Helyszín: Szépművészeti Múzeum

Időpont: 2026. 10.14., 14:00-16:00

UNREALINDUSTRY – Conscious by BCEFW

Időpont: 2026.02.14. 11:00

Helyszín: Szépművészeti Múzeum

Catwalk

CUKOVY – Conscious by BCEFW

Időpont: 2026.02.14. 15:00

Helyszín: Szépművészeti Múzeum

 

