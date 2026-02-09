Több mint divathét - Budapest nemzetközi platformot épít a régió tervezőinek

Ismét Budapest kerül a közép-európai divatszakma fókuszába 2026. február 9–15. között. A Budapest Central European Fashion Week a kortárs divat újdonságait és a magyar tervezők egyedi látásmódját mutatja be. A 17. alkalommal megrendezett eseménysorozaton Magyarország mellett 8 országból több mint 40 hazai és nemzetközi alkotó prezentálja 2026–2027-es őszi–téli kollekcióját. A Creative Hungary szervezésében megvalósuló divathét a tehetséggondozásra és a regionális szakmai együttműködésekre építve erősíti tovább pozícióját a térség meghatározó szakmai fórumaként. A hét folyamán szakmai programok és események várják az érdeklődőket, a kiemelt bemutatókra pedig február 13–15. között az Apolló Galériában és a Szépművészeti Múzeumban kerül sor.

Az AW2627-es szezon tovább erősíti a BCEFW nemzetközi együttműködéseinek körét, a rendezvényre Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Szlovéniából, Szerbiából, Örményországból, Romániából és Ukrajnából érkeznek tervezők. Így 17 külföldi és 24 magyar alkotó munkái lesznek láthatók különböző prezentációs formátumokban, amelyek támogatják a divatmárkákat a hazai és nemzetközi láthatóságuk erősítésében.

„Ma már nem követjük a trendeket, hanem a közép-kelet-európai régió hangját közvetítjük – és egyre inkább mi magunk is formáljuk azt. A nemzetközi együttműködések hidat teremtenek a régió országai között. Miközben Budapesten mi biztosítunk színpadot a környező országok tervezőinek, partnereink külföldön nyújtanak piacra lépési és értékesítési lehetőségeket a magyar alkotók számára. A BCEFW így nem csak egy szezonális esemény, hanem fenntartható befektetés egy tudatosan épülő ökoszisztémába, amely egyszerre szolgálja a szakmai presztízs növelését, a nemzetközi kapcsolatok erősítését és a kreatívipar versenyképességének növelését. Hiszen a divatipar erős exportpotenciállal bír, ugyanakkor az egyik legnagyobb munkáltatóként a hazai gazdasági stabilitásra is hatással van” – hangsúlyozta Jakab Zsófia, a Creative Hungary vezérigazgatója, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos.