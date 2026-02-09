Több mint divathét - Budapest nemzetközi platformot épít a régió tervezőinek

Ismét Budapest kerül a közép-európai divatszakma fókuszába 2026. február 9–15. között. A Budapest Central European Fashion Week a kortárs divat újdonságait és a magyar tervezők egyedi látásmódját mutatja be. A 17. alkalommal megrendezett eseménysorozaton Magyarország mellett 8 országból több mint 40 hazai és nemzetközi alkotó prezentálja 2026–2027-es őszi–téli kollekcióját. A Creative Hungary szervezésében megvalósuló divathét a tehetséggondozásra és a regionális szakmai együttműködésekre építve erősíti tovább pozícióját a térség meghatározó szakmai fórumaként. A hét folyamán szakmai programok és események várják az érdeklődőket, a kiemelt bemutatókra pedig február 13–15. között az Apolló Galériában és a Szépművészeti Múzeumban kerül sor.
Az AW2627-es szezon tovább erősíti a BCEFW nemzetközi együttműködéseinek körét, a rendezvényre Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Szlovéniából, Szerbiából, Örményországból, Romániából és Ukrajnából érkeznek tervezők. Így 17 külföldi és 24 magyar alkotó munkái lesznek láthatók különböző prezentációs formátumokban, amelyek támogatják a divatmárkákat a hazai és nemzetközi láthatóságuk erősítésében.
„Ma már nem követjük a trendeket, hanem a közép-kelet-európai régió hangját közvetítjük – és egyre inkább mi magunk is formáljuk azt. A nemzetközi együttműködések hidat teremtenek a régió országai között. Miközben Budapesten mi biztosítunk színpadot a környező országok tervezőinek, partnereink külföldön nyújtanak piacra lépési és értékesítési lehetőségeket a magyar alkotók számára. A BCEFW így nem csak egy szezonális esemény, hanem fenntartható befektetés egy tudatosan épülő ökoszisztémába, amely egyszerre szolgálja a szakmai presztízs növelését, a nemzetközi kapcsolatok erősítését és a kreatívipar versenyképességének növelését. Hiszen a divatipar erős exportpotenciállal bír, ugyanakkor az egyik legnagyobb munkáltatóként a hazai gazdasági stabilitásra is hatással van” – hangsúlyozta Jakab Zsófia, a Creative Hungary vezérigazgatója, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos.
A Creative Hungary (korábbi nevén Magyar Divat & Design Ügynökség) a Budapest Central European Fashion Week-kel azt a törekvést helyezi előtérbe, hogy Budapest ne csupán egy figyelemfelkeltő megálló legyen a divat térképén, hanem olyan nemzetközi szereplővé váljon, amelynek világos stratégiája, megfelelő infrastruktúrája és hosszú távú jövőképe van. Így az érett, a piacon már bizonyított márkák mellett a fiatal tervezők támogatását is fontos küldetésként kezeli. A platform olyan fejlődési ívet kínál, amely lehetővé teszi, hogy az alkotók fokozatosan haladjanak előre a szakmai láthatóság, a márkaépítés és a nemzetközi jelenlét irányába.
Jakab Zsófia hozzátette, a budapesti divathét mindig is a kreativitás és az innováció bástyája volt a régióban. „Célunk nemcsak a regionális divat kiválóságainak bemutatása, hanem annak biztosítása is, hogy a divatipar továbbra is a kulturális és gazdasági változások élvonalában maradjon. Emiatt a tehetséggondozás stratégiai jelentőségű, ami az AW2627-es szezon programstruktúrájában is megjelenik: a kollektív bemutatók, az önálló prezentációk és a divatbemutatók egymásra épülve teremtik meg a szakmai előrelépés lehetőségét, miközben célzott figyelmet biztosítanak mind a már ismert márkáknak, mind a következő generáció legígéretesebb szereplőinek. Az ő támogatásuk befektetés a kreatív jövőnkbe. Ők adják az iparág vérkeringését és ők azok, akik a fenntarthatóságot nem kötelezettségként, hanem alapvetésként kezelik. Ezért hoztuk létre a NEW GENERATION INDIVIDUAL SHOW kategóriát, amely azoknak a fiatal márkáknak kínál önálló bemutatkozási lehetőséget, amelyek már túlléptek a kollektív formátumokon, és készen állnak saját víziójuk egyéni megvalósítására” – emelte ki a Creative Hungary vezérigazgatója.
A szezon fő divatbemutatóira 2026. február 13–15. között kerül sor. A pénteki programok az Apolló Galériában zajlanak majd, amely kortárs, kísérletező karakterével ideális közeget teremt az új generáció friss, innovatív szemléletű kollekcióinak bemutatására. A szombati és vasárnapi bemutatók a Szépművészeti Múzeumban folytatódnak, ahol az ikonikus kulturális tér és a kortárs divat találkozása ad keretet a szezon kiemelt prezentációinak. A szakmai és edukációs kísérőprogramok szombaton és vasárnap a Szépművészeti Múzeumban kialakított Fashion Hub programstruktúrájában kapnak helyet. Továbbá szintén a múzeumban lesz megtalálható a kifejezetten viszonteladók és forgalmazók számára felállított showroom is, ahol a márkák a bemutatókat követően személyesen is fogadhatják az üzleti megkereséseket.
A Budapest Central European Fashion Week minden szezonban arra törekszik, hogy a divatipar ne csak a kifutókon, hanem a város szakmai és kulturális ökoszisztémájában is láthatóvá váljon. Az egyhetes programsorozat során Budapest különböző helyszínei adnak otthont közel félszáz eseménynek: előadásoknak, kedvezményes vásárlási lehetőségeknek, showroom-megnyitóknak és szakmai fórumoknak, amelyek a szektor teljes értékláncát lefedik az oktatástól és a gyártástól a forgalmazáson át egészen a fogyasztásig. A kezdeményezés célja, hogy a hazai márkák értékei szélesebb szakmai és piaci közönséghez jussanak el, valamint, hogy a magyar tervezők termékei iránti kereslet erősödjön, ezzel is támogatva a kreatívipar hosszú távú gazdasági növekedését.
A jegyértékesítés 2026. január 17-én indul a nagyközönség számára. A BCEFW részletes programja ITT érhető el.
