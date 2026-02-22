HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
A Nagy Duett: „Te szemét állat" – Stohl András beleállt Lékai-Kiss Ramónába, válaszától mindenkinek leesett az álla

Stohl András
2026. február 22.
Stohl Andtás nem kímélte zsűritársát. Lékai-Kiss Ramóna A Nagy Duett stúdiójában tette helyre a színészt.
A Nagy Duett ide évadának egyik szerelmespárja, Vasrag Csaba és felesége, Domján Evelin is színpadra lépett. A páros az Aranyhaj és a nagy gubanc című animációs film egyik betétdalát adta elő, amit vegyes érzelmekkel fogadott a zsűri. 

Lékai-Kiss Ramóna azonban nosztalgikus hangulatba került az előadást látva, elárulta ugyanis, hogy nagyon sokat énekelte ezt a kisfiának, amikor megszületett. A gyönyörű sztármami viccesen hozzátette, hogy még sem állt meg a növésben, mire zsűritársa, Stohl András rávágta:

Viszont dadog. 

Emire termeszesen mindenki hatalmas nevetésben tört ki, még Rami is, aki csak annyit tudott rá reagálni:

Te szemét állat.

 

