Dráma A Nagy Duett színpadán: könnyekben tört ki Curtis felesége, Barnai Judit

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 21:51 / FRISSÍTÉS: 2026. február 22. 22:00
Újabb házaspár lépett színpadra. Curtis kedvese nem bírta könnyek nélkül A Nagy Duett második adását.
N.T.
A szerző cikkei

Vastag Csaba és Domján Evelin után az idei mezőny másik házaspára, Curtis és Barnai Judit is A Nagy Duett színpadára lépett, utóbbinál el is tört a mécses

Curtis és felesége, Barnai Judit A Nagy Duett második adásában Fotó: TumbaszHedi

A szerelmeseknek ezúttal esélyük sem volt elviccelni a dolgokat, hiszen a Most múlik pontosan című dallal készültek, az előadás kedvéért pedig még meg is öregítették őket a sminkesek. Az előadás végeztével pedig Judie nem is bírta tovább, azonnal könnyekben tört ki

A Nagy Duett: Curtis kedvesénél eltört a mécses 

Tilla gyorsan meg is jegyezte, hogy milyen aranyos Judie, hogy így elérzékenyült, és azt is megkérdezte, mi a baj. Mire Curtis kedvese elmondta:

Átéreztem nagyon. Szerintem most először, mióta próbáltunk és így kijött belőlem. Meg nagyon nagyon izgultam, hogy jól sikerüljön. 

 

