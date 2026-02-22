Dráma A Nagy Duett színpadán: könnyekben tört ki Curtis felesége, Barnai Judit

Vastag Csaba és Domján Evelin után az idei mezőny másik házaspára, Curtis és Barnai Judit is A Nagy Duett színpadára lépett, utóbbinál el is tört a mécses.
A szerelmeseknek ezúttal esélyük sem volt elviccelni a dolgokat, hiszen a Most múlik pontosan című dallal készültek, az előadás kedvéért pedig még meg is öregítették őket a sminkesek. Az előadás végeztével pedig Judie nem is bírta tovább, azonnal könnyekben tört ki.
Tilla gyorsan meg is jegyezte, hogy milyen aranyos Judie, hogy így elérzékenyült, és azt is megkérdezte, mi a baj. Mire Curtis kedvese elmondta:
Átéreztem nagyon. Szerintem most először, mióta próbáltunk és így kijött belőlem. Meg nagyon nagyon izgultam, hogy jól sikerüljön.
