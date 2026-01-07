Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-5°C Székesfehérvár

Attila, Ramóna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Young G Béci elképesztő dologra vállalkozott, teste határait feszegeti a népszerű rapper

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 20:50
Young G Béciléböjt
Újabb kemény kihívásról számolt be az ismert rapper, aki ezúttal saját testével kísérletezik. Young G TikTokon számolt be arról, hogyan bírja a megpróbáltatásokat, és miként telnek a napjai szilárd étel nélkül.
Ko. K.
A szerző cikkei

Young G az utóbbi időben egyre tudatosabban foglalkozik az életmódjával, a sporttal és a mentális egyensúllyal. Most pedig egy hosszabb, egészen megterhelőnek tűnő kúrába vágott bele, amelyről a követőit is folyamatosan tájékoztatja.

20220530 RÁCZ BÉLA _ VV BÉCI _ YOUNG G 4O9A9460 KUNOS
Young G évente kétszer vág bele a több napos tisztítókúrába (Fotó: Kunos Attila)

Young G különös tisztítókúrája

A léböjtkúra lényege, hogy az ember meghatározott ideig nem fogyaszt szilárd ételt, kizárólag folyadékot visz be a szervezetébe. Ennek célja a tisztulás, a bélrendszer tehermentesítése és sokaknál az újrakezdés érzése is. Rengeteg ember számára ez meglehetősen megterhelőnek tűnhet elsőre, de rengetegen hisznek benne és számolnak be pozitív változásokról: pár kiló azonnal leszalad az emberről, illetve a belekre is jótékony hatással van. Young G Béci, vagyis Rácz Béla számára ez nem újdonság: elmondása szerint nemcsak nagyobb évfordulóknál, hanem a hétköznapokban is rendszeresen beiktat rövidebb böjtöket.

Őszintén vallott az állapotáról

A rapper szerint a kúra nem az első ilyen próbálkozása, és a hétköznapokban sem idegen számára a tudatos koplalás. Tapasztalatait őszintén osztotta meg követőivel, a nehezebb pillanatokat sem elhallgatva.

Lassan 72 órája nem eszem szilárd ételt. Ez már az öt napból a harmadik a léböjtkúrámból. Rengetegen kérdeztétek, hogy milyen érzések vannak bennem ilyenkor, és aki azt kérdezné, hogy ki lehet-e bírni, annak a válaszom egyértelműen az, hogy igen. Most már sokadik alkalommal vágtam bele a léböjtbe, sőt a hétköznapjaimon is előfordul, hogy egyszer vagy kétszer 24 órán keresztül nem eszem semmit

 – mondta.

SZL_7054
Young G Béci felesége, Norina rendkívül finom kajákat főz, nincs egyszerű dolga a rappernek, ha ki akarja bírni a böjtöt (Fotó: Szabolcs László)

A folyadékbevitelre és a mozgásra különösen nagy hangsúlyt fektet, ugyanakkor igyekszik nem túlterhelni a szervezetét ebben az állapotban.

Ilyenkor mindenféle gyümölcsleveket iszom. Minden évkezdéssel és évzárással szoktam ezt megcsinálni, általában három-öt napig. Ilyenkor kitisztítom a bélrendszeremet, és csak utána kezdek el normálisabban diétázni. Ezek mellett minden nap eljárok edzeni, de túlzásba nem lehet vinni, mert a vércukorszint nagyon ingadozik

 – mesélte a rapper. A legnehezebb időszak egyértelműen a kezdet, amikor az embernek fejben is át kell billennie.

„Az első két nap nem olyan egyszerű, ilyenkor éhes vagyok, sóvárgok. Norina közben csinálja a finom rántott húsokat rizi-bizivel, persze hogy kivagyok. De ezeken túl kell lendülni. Ki lehet bírni, csak el kell dönteni fejben – zárta gondolatait Béci.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu