Young G Béci elképesztő dologra vállalkozott, teste határait feszegeti a népszerű rapper

Young G az utóbbi időben egyre tudatosabban foglalkozik az életmódjával, a sporttal és a mentális egyensúllyal. Most pedig egy hosszabb, egészen megterhelőnek tűnő kúrába vágott bele, amelyről a követőit is folyamatosan tájékoztatja.

Young G évente kétszer vág bele a több napos tisztítókúrába (Fotó: Kunos Attila)

Young G különös tisztítókúrája

A léböjtkúra lényege, hogy az ember meghatározott ideig nem fogyaszt szilárd ételt, kizárólag folyadékot visz be a szervezetébe. Ennek célja a tisztulás, a bélrendszer tehermentesítése és sokaknál az újrakezdés érzése is. Rengeteg ember számára ez meglehetősen megterhelőnek tűnhet elsőre, de rengetegen hisznek benne és számolnak be pozitív változásokról: pár kiló azonnal leszalad az emberről, illetve a belekre is jótékony hatással van. Young G Béci, vagyis Rácz Béla számára ez nem újdonság: elmondása szerint nemcsak nagyobb évfordulóknál, hanem a hétköznapokban is rendszeresen beiktat rövidebb böjtöket.

Őszintén vallott az állapotáról

A rapper szerint a kúra nem az első ilyen próbálkozása, és a hétköznapokban sem idegen számára a tudatos koplalás. Tapasztalatait őszintén osztotta meg követőivel, a nehezebb pillanatokat sem elhallgatva.

Lassan 72 órája nem eszem szilárd ételt. Ez már az öt napból a harmadik a léböjtkúrámból. Rengetegen kérdeztétek, hogy milyen érzések vannak bennem ilyenkor, és aki azt kérdezné, hogy ki lehet-e bírni, annak a válaszom egyértelműen az, hogy igen. Most már sokadik alkalommal vágtam bele a léböjtbe, sőt a hétköznapjaimon is előfordul, hogy egyszer vagy kétszer 24 órán keresztül nem eszem semmit

– mondta.

Young G Béci felesége, Norina rendkívül finom kajákat főz, nincs egyszerű dolga a rappernek, ha ki akarja bírni a böjtöt (Fotó: Szabolcs László)

A folyadékbevitelre és a mozgásra különösen nagy hangsúlyt fektet, ugyanakkor igyekszik nem túlterhelni a szervezetét ebben az állapotban.

Ilyenkor mindenféle gyümölcsleveket iszom. Minden évkezdéssel és évzárással szoktam ezt megcsinálni, általában három-öt napig. Ilyenkor kitisztítom a bélrendszeremet, és csak utána kezdek el normálisabban diétázni. Ezek mellett minden nap eljárok edzeni, de túlzásba nem lehet vinni, mert a vércukorszint nagyon ingadozik

– mesélte a rapper. A legnehezebb időszak egyértelműen a kezdet, amikor az embernek fejben is át kell billennie.