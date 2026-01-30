Nem mindennapi fotó került elő Voith Ágiról – Megszólalt a pályatársa

A magyar kulturális élet újabb meghatározó alakjától búcsúzik. Voith Ági halála nemcsak pályatársait, hanem a közönséget is mélyen megérintette, akik generációkon át szerették őt színpadon és emberként is.

Votih Ági igazi színészlegendák körében egy régi archív felvételen (Fotó: Mediaworks Archív)

A színésznő 81 éves korában hunyt el.

A hírt Bodrogi Gyula közlése alapján Bóta Gábor osztotta meg.

Voith Ági március 17-én ünnepelte volna 82. születésnapját.

Halálát megelőzően súlyos egészségi problémákkal küzdött, Voith Ági betegsége nem volt széles körben ismert.

A József Attila Színház örökös tagjaként a szakma egyik ikonja volt.

Voith Ági ott volt, amikor Pici kilépett a főiskoláról

Voith Ági nagyságának egyik mutatója, hogy az évtizedek alatt számtalan művésszel játszott együtt, felsorolni is lehetetlen lenne. Egy régi, archívumból előkerült fotó akadt tegnap a Bors újságírójának kezébe, melyen Csonka András is szerepelt Voith Ági és Bodrogi Gyula társaságában – bizony, a kép nem manapság készült. A fotó kapcsán lapunk Csonka Picivel is beszélgetett arról, milyen emlékeket idéz fel benne a színészlegenda.

A kép a Vidám Színpad társalgójában készült, a fotón látható Voith Ági, Kállay Ilona, Bodrogi Gyula és Kautzky József. Hál’ Istennek elmondhatom, szerencsés vagyok, hogy nemcsak a magánéletben, hanem színpadon is találkoztam Ágival

– mesélte a színész. Felidézte, hogy közvetlenül a főiskola után a Micsoda család című vígjátékban játszott együtt Voith Ágival, Kállay Ilonával, Csákányi Lászlóval és Balázs Péterrel.

Óriási volt négy ilyen színészlegendával egy színpadon állni fiatalon, az ember sokat tudott tőlük tanulni. Megtisztelő volt a társaságukban lenni, sajnos ma már egyikőjük sincs köztünk.

Voith Ági Bodrogi Gyulával különleges kapcsolatot ápolt (Fotó: Mediaworks Archívum)

„Szerette a minőségi életet”

Csonka András szerint Voith Ági gondolkodása az életről példaértékű volt.

Nagyon szerettem, ahogy gondolkodik az életről. Szerette a minőségi életet, de ő nem volt olyan szakbarbár, akinek csak a színház létezett és semmi más. Ő képes volt mindent megélni és csodálatos volt a mindennapokhoz való hozzáállása, például, hogy Ádám miatt nem váltak el hivatalosan. Bodrogi Gyulával legjobb barátok maradtak. Amikor őt színpadon kívül láttam, az egyénisége, életszeretete, pozitivitása nagyon erőteljes volt. Rendkívül jó humorral rendelkezett. Jó érzés volt a közelében lenni, ugyanakkor nagyon karakán embernek ismertem meg, aki kiállt magáért, az értékeiért és másokért is

– idézte fel a Bors megkeresésére. Hozzátette, kevesen tudják róla, hogy erős drámai vénával is rendelkezett a színésznő, amit a színházi világ nem mindig használt ki. „Nagyon szerettem, nagyon fog hiányozni. Nem tudtam róla, hogy ilyen beteg volt” – mondta meghatottan, felidézve Voith Ági humorát, karakánságát, nagyságát, s a közös emlékeiket.