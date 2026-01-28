A legfájdalmasabb gyász: Voith Ági fia megszólalt a Borsnak – „Csak a jó dolgokra emlékezzünk”

Voith Ági színésznő életútja tele volt humorral, erővel és emlékezetes alakításokkal. Most fia megszólalásán keresztül rajzolódik ki, hogyan szeretné a család, hogy emlékezzünk rá.

Voith Ági életének 82. évében hunyt el (Forrás: Mediaworks archív)

Voith Ági fia: „Az, hogy neki milyen betegsége volt, az nem fontos”

Voith Ági elhunyt, a hírt Bodrogi Gyula tájékoztatása alapján Bóta Gábor tette közzé nyilvános közösségi oldalán, ahol személyes hangvételű sorokkal búcsúzott a művésztől. „Felhívott Bodrogi Gyula, hogy meghalt Voith Ági. Megállt bennem az ütő. Végleg elaludt” – írta, felidézve közös színházi emlékeiket és azt az összetartozást, amely akkor is megmaradt, amikor már több mint negyven éve nem éltek együtt. A Jászai Mari-díjas magyar színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház örökös tagja március 17-én lett volna 82 éves. Voith Ágnes meghalt, de mindaz, amit a magyar színháznak és közönségének adott, velünk marad. Vagány, belevaló, jó humorú nőként és remek színészként emlékeznek rá pályatársai.

A Borsnak megszólalt Voith Ági fia, Bodrogi Ádám, aki azt kérte, hogy így emlékezzünk az édesanyjára:



A betegségről nem szeretném, hogy írjanak. Ő sem szerette volna, hogy a betegségéről beszéljünk. Csak azt szeretné, hogy a jó dolgokra emlékezzünk, amikben sikere volt, ami miatt szerették őt az emberek. Az, hogy neki milyen betegsége volt, az nem fontos.



Hozzátette:

Én azt szeretném, ha őrá ne úgy emlékezzenek, hogy milyen betegsége volt, hanem az a fontos, hogy mit adott az embereknek. Ez a fontos.



Voith Ágiról decemberben érkeztek aggasztó hírek, amikor kórházba került, súlyos betegséggel kezelték, de úgy tudni, a karácsonyt végül otthon tölthette. Egy Budapest melletti kisvárosban élvezte utolsó éveit – most pedig egy egész ország búcsúzik tőle, csendben, hálával.