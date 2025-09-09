Leküzdötte egyetlen függőségét Vastag Csaba felesége

Jelenleg az Ázsia Expresszben szereplő Domján Evelin tegnap közölte az Instagramon, hogy már hat hónapja annak, hogy felhagyott a dohányzással, és szeretné, ha ez az üzenet másokat is motiválna. Vastag Csaba felesége már egészen fiatalon rászokott a káros szenvedélyre és sosem hitte, hogy visszaesés nélkül, egyik pillanatról a másikra leteszi majd a cigit.
„Az alapvető kiváltó oka az a műsorban való szereplés volt, illetve elsősorban magam miatt szerettem volna leszokni, mert nem éreztem jónak az addikciót, azt, hogy függtem valamitől" – így mesélt a leszokási szándékáról Domján Evelin, majd hozzátette, hogy a poszt célja mások biztatása volt. Örül annak, hogy rengeteg üzenetet kapott a követőitől, akiknek szintén motivációt adott a történet.
„Most először érzem azt, hogy van értelme a social medianak, meg annak, hogy jelen vagyok én is ezen a platformon. Azzal, hogy megosztom a saját tapasztalataimat, hogy én miket éltem át és ezzel másokon segítek, az tényleg nagy örömet ad nekem, melegséggel tölti el a szívem" – számolt be Evelin a közösségi médiás tapasztalatairól, és emellett azt is beismerte, hogy egészen fiatalon kezdte el ezt a káros szenvedélyt.
„Anyukám is dohányzott és egy idő után ő is a leszokás mellett döntött. Ráadásul egyik napról a másikra tette le. Kicsit ez is volt a motivációm, hogyha ő erre képes volt, meg tudta csinálni, akkor biztos, hogy én is képes vagyok rá" – mesélte Domján Evelin, és hozzátette, hogy édesanyja a példaképe az életben, és ebben is segíteni tudott neki.
„Nagyon féltem, hogy mi lesz akkor, ha engem már nem hívnak ki a dohányzóba, mivel ott alapból van egy mikrotársadalom. Attól tartottam, hogy kimaradok valamiből. Nem tudtam előre, hogyan fogom ezt kontrollálni, de nagyon szépen sikerül és erre büszke vagyok" – mesélt kezdeti aggályairól Evelin, aki örül annak, hogy a társaság ebben már nem befolyásolja.
„Az első hetekben egy pár kiló fel is szökött, mivel pótcselekvésként elkezdtem nasizni. Még időben sikerült ezt észrevennem és mindent megtettem, hogy megszabaduljak a plusz kilóktól" – mesélte Domján Evelin, aki azt is elárulta, hogy a dohányzás helyett inkább sportolni szokott, ami nem csak az egészsége, hanem az Ázsia Expresszre való készülés miatt is fontos volt.
