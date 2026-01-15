Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Pintér Ada fehérneműben mutatta meg idomait, szexi képétől leesik az állad

Pintér Adrienn
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 21:02
szexifotósorozat
Az egykori műsorvezető nem volt rest, és megosztotta kedvenc fotósorozatát a követőivel. Pintér Adrienn mindig is nagyszerű formában volt.

Pintér Adrienn Ada meglepte rajongóit az Instagramon, ráadásul nem is akármivel. Olyan pikáns képekkel nosztalgiázott, amelyektől felforr a levegő!

Pintér Adrienn is felült a nosztalgia vonatra, és pikáns képeket osztott meg magáról
Pintér Ada is felült a nosztalgiavonatra, és pikáns képeket osztott meg magáról
Fotó: Szabolcs László

Pintér Adrienn Ada tíz évet ugrott vissza az időben

2026 beköszöntével rengetegen nosztalgiáznak, sok sztár osztja meg kedvenc emlékeit, fotóit. Ada is visszautazott az időben, egészen 2016-ig, ugyanis ekkor vett részt egyik kedvenc fotózásán, amelyen pikáns képek is készültek.

Ada jelenleg személyi edzőként tevékenykedik, és bár már három gyermek édesanyja, bomba formában van. Olyannyira, hogy ha nem tudnánk, hogy a képek tíz éve készültek, meg lennénk arról győződve, hogy mostanában történt a fotózás, ugyanis a csinos anyukán egyáltalán nem fog az idő. 

Nem ez volt az egyetlen pikáns fotózása Adának, korábban ugyanis még Kasza Tibit is zavarba hozta a TV2 Szerencsekerék című műsorában, amikor arra terelődött a szó, hogy hányszor dobta le a textil. Bevallotta, hogy volt egy pár alkalom, ráadásul a híres nyuszis magazinnak is pózolt. 

Ha kíváncsi vagy Ada szexi fotóira, IDE kattints!

 

 

