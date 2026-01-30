Megrendítő vallomás: Így küzdött meg a rákkal a népszerű magyar rádiós

Nyerges Izabella hallgatói mindig mosolygós, energikus műsorvezetőként ismerték meg. Kevesen sejtették azonban, hogy élete egyik legnehezebb időszakán ment keresztül. A rádiós egy komoly betegséggel küzdött meg, amely nemcsak testileg, hanem lelkileg is hatalmas próbatétel elé állította. Most először beszélt részletesen arról, mit jelentett számára szembesülni a diagnózissal, és hogyan tanult meg újra hinni az életben.
Nyerges Izabella elmondása szerint a betegség híre teljesen felkészületlenül érte, és hosszú időbe telt, mire feldolgozta, mi történik vele.
Szerintem ez a folyamat nagyon hasonló a gyászhoz. Először sokkot kaptam, aztán tagadásban voltam, hogy ez biztos nem történhet meg. Utána azt gondoltam, hogy biztos, hogy nem csinálom végig. Anyukám ebben a betegségben ment el, és én rajta keresztül már láttam a folyamatot, hogy ez a kezelés mit művel a testtel. Úgy voltam vele, hogy ezt biztos nem szeretném. Végül előjött bennem a küzdeni akarás. Utána már csak tettem és csináltam, amit mondanak az orvosok
– emlékezett vissza a Retro Rádió műsorvezetője.
A műsorvezető számára különösen nehéz volt, hogy korábbi családi tapasztalatai miatt pontosan tudta, milyen megpróbáltatások várnak rá. Mégis, idővel felülkerekedett a félelmein, és a túlélés lett a legfontosabb célja.
A kezelések ideje alatt Izabella számára egy különleges szimbólum adott erőt: az Országos Onkológiai Intézetben található Remény Harangja.
Az első években próbál az ember túlélni, akkor még a lelki részével nem tudtam foglalkozni. Nekem az segített, hogy van egy nagyon szép szimbólum, az úgynevezett remény harangja. Ezt azok kongathatják meg, akik végigcsinálták a kemoterápiát, ezzel jelzik, hogy a kezelés kibírható. Olyan gyönyörű pillanat, amikor bent vagy a kemoterápián, hallod a harangot, és mindenki tapsol, örül. Akkor azt érzed, ha neki sikerült, neked is sikerülhet
– vallotta.
Izabella számára ez a pillanat vált a gyógyulás egyik legfontosabb mérföldkövévé.
„Arra gondoltam, hogy ezt a harangot én is meg fogom kongatni. Amikor ez megtörtént, nagyon sírtam. Elképesztően szép pillanat volt”
– mondta a Palikék Világa podcastben. A rádiós szerint ekkor tudatosult benne igazán, hogy nemcsak túlélte a kezeléseket, hanem új esélyt kapott az élettől.
A betegséggel járó kezelések és műtétek azonban komoly következményekkel is jártak. Egy beavatkozás miatt Izabella biológiailag már nem lehet anya.
Úgy szoktam fogalmazni, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy bár biológiai gyermekem nem lehet, de azáltal, hogy logopédus vagyok, lehet egymillió. Ráadásul nagyon szeretem az állatokat, és az a tervem, hogy nagyon nagy családom lesz. Szeretnék minél több állatot örökbe fogadni, és bár nem hagyományos család lesz, de egy igazi nagy család
– zárta gondolatait mosolyogva Nyerges Izabella.
