Megrendítő vallomás: Így küzdött meg a rákkal a népszerű magyar rádiós

Nyerges Izabella hallgatói mindig mosolygós, energikus műsorvezetőként ismerték meg. Kevesen sejtették azonban, hogy élete egyik legnehezebb időszakán ment keresztül. A rádiós egy komoly betegséggel küzdött meg, amely nemcsak testileg, hanem lelkileg is hatalmas próbatétel elé állította. Most először beszélt részletesen arról, mit jelentett számára szembesülni a diagnózissal, és hogyan tanult meg újra hinni az életben.

Nyerges Izabella hosszú folyamaton ment keresztül, mire végre gyógyultként tudott mesélnie a történetéről (Fotó: Palikék Világa Podcast)

Nyerges Izabella küzdelmei

Nyerges Izabella elmondása szerint a betegség híre teljesen felkészületlenül érte, és hosszú időbe telt, mire feldolgozta, mi történik vele.

Szerintem ez a folyamat nagyon hasonló a gyászhoz. Először sokkot kaptam, aztán tagadásban voltam, hogy ez biztos nem történhet meg. Utána azt gondoltam, hogy biztos, hogy nem csinálom végig. Anyukám ebben a betegségben ment el, és én rajta keresztül már láttam a folyamatot, hogy ez a kezelés mit művel a testtel. Úgy voltam vele, hogy ezt biztos nem szeretném. Végül előjött bennem a küzdeni akarás. Utána már csak tettem és csináltam, amit mondanak az orvosok

– emlékezett vissza a Retro Rádió műsorvezetője.

Nyerges Izabella a kezelés után boldogságában elsírta magát (Fotó: facebook)

A műsorvezető számára különösen nehéz volt, hogy korábbi családi tapasztalatai miatt pontosan tudta, milyen megpróbáltatások várnak rá. Mégis, idővel felülkerekedett a félelmein, és a túlélés lett a legfontosabb célja.

Nyerges Izabella daganatos betegsége alatt ez adott neki reményt

A kezelések ideje alatt Izabella számára egy különleges szimbólum adott erőt: az Országos Onkológiai Intézetben található Remény Harangja.

Az első években próbál az ember túlélni, akkor még a lelki részével nem tudtam foglalkozni. Nekem az segített, hogy van egy nagyon szép szimbólum, az úgynevezett remény harangja. Ezt azok kongathatják meg, akik végigcsinálták a kemoterápiát, ezzel jelzik, hogy a kezelés kibírható. Olyan gyönyörű pillanat, amikor bent vagy a kemoterápián, hallod a harangot, és mindenki tapsol, örül. Akkor azt érzed, ha neki sikerült, neked is sikerülhet

– vallotta.

Izabella számára ez a pillanat vált a gyógyulás egyik legfontosabb mérföldkövévé.