Nem titok többé: A Nagy Ő szereplői ezt szeretik Stohl Andrásban

Stohl András neve régóta fogalom a magyar szórakoztatóiparban, ám most nem egy színházi premier vagy filmszerep miatt került a figyelem középpontjába, hanem azért, mert egyszerre nők egész sora vallotta be: megdobogtatja a szívüket a sármos színész-műsorvezető. Január 26-án indul A Nagy Ő vadonatúj évada, amelyben húsz nő költözik be a villába. A jelentkezők különböző életkorral, eltérő háttérrel és foglalkozással rendelkeznek, de egyvalami közös bennük: mindannyian Stohl András miatt érkeznek. A szereplők már most nyíltan beszélnek arról, mi az, ami miatt ennyire vonzónak tartják a színészt.

Stohl András Nagy Ő-ként igazi főnyeremény a hölgyek szerint (Fotó: Máté Krisztián)

Ezt szeretik a Nagy Ő szereplői Stohl Andrásban

A 48 éves életmód-tanácsadó, Szabó Melinda, aki néhány évvel ezelőtt látványos átalakuláson ment keresztül és rengeteget fogyott, nem véletlenül érzi hitelesnek saját munkáját – és a férfiválasztásában is tudatos.

Stohl András számomra egy roppant vonzó férfi, aki nagyon jó adottságokkal rendelkezik, jól tartja magát. Nagyon színes egyéniség, akárcsak én, és arra gondoltam, hogy ezt össze lehet párosítani

– árulta el Melinda. Szerinte András egyik legjobb tulajdonsága egyértelműen a humora: „Ez számomra különösen fontos.”

Igazi úriember

A 47 éves üzletfejlesztési menedzser, Kiss Kriszta szintén tudatos mérlegelés után jutott arra, hogy Stohl András közel áll a férfiideáljához: „Végiggondoltam, mi az, ami igazán fontos egy férfiban, és azt éreztem, hogy András nagyon közel van ehhez az ideálhoz” – mondta. Kriszta szerint András kedves, illedelmes, figyel a nőkre, és valóban nőként kezeli azt, aki mellette van.

A Nagy Ő 2026-ban rendkívül sokszínű gárdát ígér (Fotó: TV2)

A brazil bombázó is odavan Stohl Andrásért

A nemzetközi háttérrel rendelkező Andrade de Souza Miriam, 34 éves értékesítési munkatárs is hamar megfogalmazta, mi keltette fel az érdeklődését: „Szimpatikus, karizmatikus férfinak tartom, szépek a szemei és a fogai is” – árulta el mosolyogva.

Dancsi Szabina, akit a közösségi médiában cursed.princess néven ismernek – TikTokon közel 37 ezren követik –, a hétköznapokban pedagógiai asszisztensként dolgozik, de határozott véleménye van Buciról.

Nagyon sok minden megfogott benne. Szerintem ő egy igazi álompasi, fantasztikus színész és példaértékű ember

– jelentette ki.