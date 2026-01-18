Muri Enikő kiáll Varga Judit mellett, új dalával üzent

A Sugarloaf zenekar legújabb dalával és az ahhoz készült videoklippel nem csupán zenei premiert hozott, hanem egyértelmű társadalmi állásfoglalást is tett. Az új szerzemény középpontjában a családon belüli erőszak áll, egy olyan téma, amely sokszor láthatatlan marad, mert az érintettek félelemből, kiszolgáltatottságból vagy szégyenből nem mernek megszólalni. Muri Enikő elmondása szerint a dal megszületése nem hirtelen ötlet volt, hanem egy hosszú ideje érlelődő belső motiváció eredménye.
Az énekesnő szerint a téma évek óta jelen van az életében és a gondolkodásában, és több dolog is arra késztette a zenekarral, hogy megszülethessen a Tánc az Ördöggel című dal.
A téma mindig is aktuális volt. Évekkel ezelőtt lehetett hallani egy bizonyos hölgyről, aki olyan családi abúzust szenvedett el a férje által, ami egyszerűen felfoghatatlan, érthetetlen, és nincs rá mentség. Őt Varga Juditnak hívják. Terrorban élt éveken keresztül, ami elfogadhatatlan és hihetetlenül szörnyű. Ez volt az egyik mozgatórugója a dalnak
– mondta Muri Enikő.
A másik mozgatórugója pedig a sajátom. Tavaly év elején volt “szerencsém” megtapasztalni, milyen, amikor félnem kellett az emberektől. Pánikrohamok gyötörtek, kialvatlan és dekoncentrált voltam ezáltal a munkámban. Nagyon hamar kellett cselekednem ahhoz, hogy ne váljak olyan emberré, amilyen valójában nem vagyok
– állította a Borsnak.
Mindemellett azonban egy sokkal szélesebb körű felismerés is szerepet játszott a dal megszületésében.
„Ki tudja, hányan élhetnek még ilyen abúzusban otthon, és kivel milyen cselekmények történnek a négy fal között. A legijesztőbb az egészben az, hogy akik ezt átélik, nagyon sokszor nem mernek beszélni róla. Félnek. Félnek attól, hogy kiderül, vagy hogy lépéseket tegyenek, emiatt inkább csendben maradnak” – fogalmazott.
Muri Enikő hangsúlyozta: a dal és a videoklip célja nem az ítélkezés, hanem az, hogy az érintettek érezzék, nincsenek egyedül, és van kiút.
Ez a dal és a hozzá tartozó videoklip pontosan azért született meg, mert szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy erről beszélni kell. Az nem lehet mentség, hogy az ember egyszerűen beletörődik a sorsába. Minden ember megérdemli, hogy nyugodt családban és biztonságos környezetben éljen
– hangsúlyozta az énekesnő.
Szerinte fontos kimondani azt is, hogy a változás sokszor nehéz döntésekkel jár, de ezek nélkül nem lehet továbblépni.
Nyilván más nem tudja helyettünk megtenni azokat a lépéseket, mint a különválás, költözés vagy az újrakezdés. De nagyon fontos tudni, hogy soha nem vagyunk egyedül. Segítséget igenis kell kérni, és nem szabad hátat fordítani annak a gondolatnak, hogy nekem lehet jobb életem is. Akár nőkről, akár férfiakról, akár gyerekekről van szó
– mondta.
A Sugarloaf zenekar új dala és a hozzá készült klip tudatosan nem könnyen emészthető. A sötétebb hangulat, a képi világ és a szöveg együttese azt a feszültséget próbálja meg visszaadni, amelyben sokan élnek hosszú éveken keresztül.
Muri Enikő szerint, ha akár egyetlen ember is felismeri magát a történetben, és segítséget kér, akkor már volt értelme megszólalni.
Ez nem egy könnyű téma, éppen ezért nem szabad könnyedén kezelni. A legfontosabb üzenet az, hogy igenis lehet segítséget kérni, és igenis lehet más életet választani. Senkinek nem szabad abban maradnia, ami bántja és tönkreteszi, és fontos, hogy segítséget kérjen
– zárta gondolatait Muri Enikő színész-énekesnő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.