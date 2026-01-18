Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Piroska névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Muri Enikő kiáll Varga Judit mellett, új dalával üzent

Muri Enikő
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 08:00
Sugarloafcsaládon belüli erőszak
Megrázó témával jelentkezett a Sugarloaf együttes a legújabb dalával, ugyanis egy súlyos, sokáig elhallgatott társadalmi problémára hívja fel a figyelmet. Muri Enikő szerint eljött az idő, hogy a családon belüli erőszakról nyíltan beszéljünk, akkor is, ha ez kényelmetlen.
Bors
A szerző cikkei

A Sugarloaf zenekar legújabb dalával és az ahhoz készült videoklippel nem csupán zenei premiert hozott, hanem egyértelmű társadalmi állásfoglalást is tett. Az új szerzemény középpontjában a családon belüli erőszak áll, egy olyan téma, amely sokszor láthatatlan marad, mert az érintettek félelemből, kiszolgáltatottságból vagy szégyenből nem mernek megszólalni. Muri Enikő elmondása szerint a dal megszületése nem hirtelen ötlet volt, hanem egy hosszú ideje érlelődő belső motiváció eredménye.

Muri Enikő és a Sugarloaf legújabb dala, a Tánc az ördöggel
Muri Enikő fontosnak tartja, hogy a zene ne csak szórakoztasson, hanem néha komoly társadalmi problémáknak is hangot adjon (Fotó:  YouTube)

Muri Enikő: Van kiút!”

Az énekesnő szerint a téma évek óta jelen van az életében és a gondolkodásában, és több dolog is arra késztette a zenekarral, hogy megszülethessen a Tánc az Ördöggel című dal.

A téma mindig is aktuális volt. Évekkel ezelőtt lehetett hallani egy bizonyos hölgyről, aki olyan családi abúzust szenvedett el a férje által, ami egyszerűen felfoghatatlan, érthetetlen, és nincs rá mentség. Őt Varga Juditnak hívják. Terrorban élt éveken keresztül, ami elfogadhatatlan és hihetetlenül szörnyű. Ez volt az egyik mozgatórugója a dalnak

 – mondta Muri Enikő.

Muri enikő is a szinpadon hallgatta Orbán Viktor október 23-ai, ünnepi beszédét.
Magyar Péter exfelesége, Varga Judit, akinek története az egyik mozgatórugója volt a dal megszületésének Muri Enikő szerint (Fotó: Bors)

A másik mozgatórugója pedig a sajátom. Tavaly év elején volt “szerencsém” megtapasztalni, milyen, amikor félnem kellett az emberektől. Pánikrohamok gyötörtek, kialvatlan és dekoncentrált voltam ezáltal a munkámban. Nagyon hamar kellett cselekednem ahhoz, hogy ne váljak olyan emberré, amilyen valójában nem vagyok

– állította a Borsnak.

Mindemellett azonban egy sokkal szélesebb körű felismerés is szerepet játszott a dal megszületésében.

„Ki tudja, hányan élhetnek még ilyen abúzusban otthon, és kivel milyen cselekmények történnek a négy fal között. A legijesztőbb az egészben az, hogy akik ezt átélik, nagyon sokszor nem mernek beszélni róla. Félnek. Félnek attól, hogy kiderül, vagy hogy lépéseket tegyenek, emiatt inkább csendben maradnak” – fogalmazott.

„Mindenkinek jár egy nyugodt élet

Muri Enikő hangsúlyozta: a dal és a videoklip célja nem az ítélkezés, hanem az, hogy az érintettek érezzék, nincsenek egyedül, és van kiút.

Ez a dal és a hozzá tartozó videoklip pontosan azért született meg, mert szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy erről beszélni kell. Az nem lehet mentség, hogy az ember egyszerűen beletörődik a sorsába. Minden ember megérdemli, hogy nyugodt családban és biztonságos környezetben éljen

 – hangsúlyozta az énekesnő.

Szerinte fontos kimondani azt is, hogy a változás sokszor nehéz döntésekkel jár, de ezek nélkül nem lehet továbblépni.

Nyilván más nem tudja helyettünk megtenni azokat a lépéseket, mint a különválás, költözés vagy az újrakezdés. De nagyon fontos tudni, hogy soha nem vagyunk egyedül. Segítséget igenis kell kérni, és nem szabad hátat fordítani annak a gondolatnak, hogy nekem lehet jobb életem is. Akár nőkről, akár férfiakról, akár gyerekekről van szó

– mondta.

A Sugarloaf zenekar új dala és a hozzá készült klip tudatosan nem könnyen emészthető. A sötétebb hangulat, a képi világ és a szöveg együttese azt a feszültséget próbálja meg visszaadni, amelyben sokan élnek hosszú éveken keresztül. 

A Sugarloaf együttes legújabb zenéjével, videoklipjével igyekszik érzékeltetni, mit érezhetnek, akik erőszak áldozatai lettek (Fotó: Facebook)

Muri Enikő szerint, ha akár egyetlen ember is felismeri magát a történetben, és segítséget kér, akkor már volt értelme megszólalni.

Ez nem egy könnyű téma, éppen ezért nem szabad könnyedén kezelni. A legfontosabb üzenet az, hogy igenis lehet segítséget kérni, és igenis lehet más életet választani. Senkinek nem szabad abban maradnia, ami bántja és tönkreteszi, és fontos, hogy segítséget kérjen

 – zárta gondolatait Muri Enikő színész-énekesnő.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu