Muri Enikő kiáll Varga Judit mellett, új dalával üzent

A Sugarloaf zenekar legújabb dalával és az ahhoz készült videoklippel nem csupán zenei premiert hozott, hanem egyértelmű társadalmi állásfoglalást is tett. Az új szerzemény középpontjában a családon belüli erőszak áll, egy olyan téma, amely sokszor láthatatlan marad, mert az érintettek félelemből, kiszolgáltatottságból vagy szégyenből nem mernek megszólalni. Muri Enikő elmondása szerint a dal megszületése nem hirtelen ötlet volt, hanem egy hosszú ideje érlelődő belső motiváció eredménye.

Muri Enikő fontosnak tartja, hogy a zene ne csak szórakoztasson, hanem néha komoly társadalmi problémáknak is hangot adjon (Fotó: YouTube)

Muri Enikő: „Van kiút!”

Az énekesnő szerint a téma évek óta jelen van az életében és a gondolkodásában, és több dolog is arra késztette a zenekarral, hogy megszülethessen a Tánc az Ördöggel című dal.

A téma mindig is aktuális volt. Évekkel ezelőtt lehetett hallani egy bizonyos hölgyről, aki olyan családi abúzust szenvedett el a férje által, ami egyszerűen felfoghatatlan, érthetetlen, és nincs rá mentség. Őt Varga Juditnak hívják. Terrorban élt éveken keresztül, ami elfogadhatatlan és hihetetlenül szörnyű. Ez volt az egyik mozgatórugója a dalnak

– mondta Muri Enikő.

Magyar Péter exfelesége, Varga Judit, akinek története az egyik mozgatórugója volt a dal megszületésének Muri Enikő szerint (Fotó: Bors)

A másik mozgatórugója pedig a sajátom. Tavaly év elején volt “szerencsém” megtapasztalni, milyen, amikor félnem kellett az emberektől. Pánikrohamok gyötörtek, kialvatlan és dekoncentrált voltam ezáltal a munkámban. Nagyon hamar kellett cselekednem ahhoz, hogy ne váljak olyan emberré, amilyen valójában nem vagyok

– állította a Borsnak.

Mindemellett azonban egy sokkal szélesebb körű felismerés is szerepet játszott a dal megszületésében.

„Ki tudja, hányan élhetnek még ilyen abúzusban otthon, és kivel milyen cselekmények történnek a négy fal között. A legijesztőbb az egészben az, hogy akik ezt átélik, nagyon sokszor nem mernek beszélni róla. Félnek. Félnek attól, hogy kiderül, vagy hogy lépéseket tegyenek, emiatt inkább csendben maradnak” – fogalmazott.

„Mindenkinek jár egy nyugodt élet”

Muri Enikő hangsúlyozta: a dal és a videoklip célja nem az ítélkezés, hanem az, hogy az érintettek érezzék, nincsenek egyedül, és van kiút.

Ez a dal és a hozzá tartozó videoklip pontosan azért született meg, mert szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy erről beszélni kell. Az nem lehet mentség, hogy az ember egyszerűen beletörődik a sorsába. Minden ember megérdemli, hogy nyugodt családban és biztonságos környezetben éljen

– hangsúlyozta az énekesnő.