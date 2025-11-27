Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Muri Enikő nem hátrált meg: Teljes mértékben elítéli a drogfogyasztást

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 08:00
A népszerű énekes-színésznő nem kertelt, őszintén vallott a művészvilág droghelyzetéről. Muri Enikő DPK alapítótagként szívügyének érzi a témát.
A hazai könnyűzenei és színházi világot évek óta körüllengi a kábítószerprobléma, ám amikor T. Danny és ByeAlex kapcsán is napvilágra kerültek drogügyek, újra fellángolt a vita arról, mennyire hatja át a művészközeg mindennapjait a szerhasználat. A jelenség azonban jóval túlmutat két név botrányán: a sztárvilágban és a hátrányosabb helyzetűek körében ugyanúgy jelen vannak a különböző szerek, vidéken és a fővárosban egyaránt. A kormány legutóbbi drogtörvény-szigorítása emiatt sokak szerint időszerű volt, hiszen a probléma már régen társadalmi méretűvé nőtte ki magát. Muri Enikő színésznő, a Drogellenes DPK Kör alapítótagja szerint nem szabad elfordítani a fejünket attól, ami a művészvilágban zajlik.

Muri Enikő szerint a művészközeget teljesen átitja a droghasználat.
Muri Enikő DPK-tagként fontosnak tartja a drog elleni harcot (Fotó: Bors)

Muri Enikő szerint időszerű volt a szigorítás

Muri Enikő énekes-színésznő, a Drogellenes DPK alapítótagja szerint nem szabad elfordítani a fejünket attól, ami a művészvilágban zajlik: „Drogellenes DPK alapítótagként megvan erről a véleményem, nagyon nem helyeslem, sőt teljes mértékben elítélem, hogy még mindig ennyien fogyasztanak különböző szereket ebben a közegben” – fogalmazott őszintén. Úgy látja, a szigorított jogszabály nemcsak a hírességek esetében, hanem a fiatalok és a hátrányos helyzetűek körében is életet menthet.

Sokan az ihlet miatt nyúlnak szerekhez

„Az a célunk, hogy senki ne éljen drogokkal, aki pedig él, azokon nagyon sürgősen el kell kezdenünk segíteni” – hangsúlyozta. Szerinte a művészszakma különösen sérülékeny: 

Sokan szerintem nyomás hatására használják, vagy úgy gondolják, csak ilyen állapotban képesek dalt, szöveget írni. Számtalan oka lehet, de valójában csak maga a szerhasználó tudja rá a választ, miért nyúl drogokhoz...

– árulta el. Az alkoholról is ugyanígy vélekedik: szerinte ugyanolyan alattomos, ám sokszor láthatatlan probléma.

Aggasztónak látja a herbált és a dizájner drogok terjedését

A vidéki herbál- és dizájnerdrog-helyzetről is beszélt, amely az elmúlt években számos tragédiát okozott, főleg a fiatalok körében: „Nem vidéken élek, így ebben nincs autentikus véleményem, de amit látok a híradóban vagy egyéb podcastekben, az aggasztó…” – mondta. Hozzátette, Budapest sem kivétel a lézengő, bódult emberektől: „Ilyet azért tapasztaltam a villamos- és metrómegállókban Budapesten is”– vallotta be.

Muri Enikő szerint a törvényi szigor jelzi, hogy a döntéshozók is felismerték: minden társadalmi rétegben nagy a baj. Ugyanakkor úgy véli, a megoldáshoz ennél több kell: stabil életvitel, a szorongás csökkentése és a mindennapokat egyensúlyban tartó tevékenységek:Összességében úgy gondolom, egy hobbi megtalálása lehet a célravezető, de a művészvilág hektikussága, létbizonytalansága táptalaja a drogfogyasztásnak”– zárta a gondolatait.

 

