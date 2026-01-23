Gyászba borult az ország: most jelentette be a színház a tragikus hírt, újabb magyar legenda távozott

Röviddel hetvenharmadik születésnapja előtt elhunyt Benedek Gyula, a Magyar Drámák Színházának igazgatója, a Pesti Művész Színház társulatának tagja – közölte a tragikus hírt Facebook-oldalán a teátrum.

A Pesti Művész Színház a szomorú bejegyzésében ezt követően méltatta Benedek Gyulát, mint írták:

Húsz éven át volt Társulatunk Tagja a színpadon és a kulisszák mögött. Nem csak egy kolléga volt, hanem alkotótárs és barát, akire bármikor számíthattunk és akivel együtt sírtunk, vagy épp nevettünk. Köszönjük azt a sok közös percet, az előadásokat, a próbákat, a történeteket, amelyeket velünk hagyott.

Benedek Gyula 1953. március 29-én született. Pályáját a Nemzeti Színház stúdiójában kezdte, színészi diplomáját még 1981-ben szerezte meg a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, Békés András osztályában. A főiskola alatt gyakorlatát a Vígszínházban töltötte, majd pályáját a Veszprémi Petőfi Színházban indította. Később megfordult a Jurta Színházban, a debreceni Csokonai Színházban, a Miskolci Nemzeti Színházban, emellet pedig két évadot Szolnokon töltött.

Kedves Gyuszi! Emlékedet szeretettel és tisztelettel őrizzük! Nyugodj békében!

- zárta búcsúját a teátrum.