Harminc éves az Űrgammák – különleges videót posztolt a sorozat egykori szereplője

Szulák Andrea
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 20:30
sci-fi sorozat
Kerek harmincadik évfordulójához érkezett az Űrgammák, az egykori sci-fi sorozat még ma is számos rajongót sorakoztat fel.
N.T.
N.T.

Sokaknak nem kell bemutatni, hogy a 90-es években igazi Xénia-láz söpört végig Magyarországon, amely Szulák Andrea fülbemászó slágere mellett az Űrgammák című sorozatnak is köszönhető volt.

Az Űrgammák 1995 és 1998 között futott hazánkban Fotó: YouTube

A legalább annyi kritikát, mint rajongót szerző sorozat 1995-ben oktatási ambíciókkal indult, a készítői ugyanis az akkori Nemzeti Alaptantervet felhasználva alkották meg az epizódok cselekményét és konfliktusát. Az alkotók ugyanis a sci-fi műfajának szórakoztató és játékos elemeivel próbálták elérni azt, hogy felkeltsék a tanulók érdeklődését a természettudományok iránt.

Ehhez az elképzeléshez pedig olyan írókat sikerült megszerezniük, mint Simon Mari színésznő férje, Mészöly Gábor, Böszörményi Gyula, Benedek Gyula és Berkes Péter. A főbb szerepekben pedig mások mellett Sörös Sándort, Szombathy Gyulát és Szulák Andreát láthattuk, utóbbinak még a széria főcímdalát is köszönhetjük.

A 160 epizódot megélő magyar ifjúsági sci-fi sorozatot végül 1998-ban fejezték be, azóta azonban igazi kultklasszikussá nőtte ki magát a rajongók körében, akik azóta se engedték el kedvenc sorozatuk kezét. A napokban volt ugyanis az Űrgammák 30. évfordulós találkozója, a különleges alaklomról Papp Ildikó Leila is megosztott egy videót a közösségi oldalán, aki egykor maga is szerepelt a sorozatban. 

A találkozón az alkotók és a színeszek közül többen is képviseleték a sorozatot, a beszélgetésről készült videót ITT lehet megnézni! 

 

