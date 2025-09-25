Harminc éves az Űrgammák – különleges videót posztolt a sorozat egykori szereplője

Sokaknak nem kell bemutatni, hogy a 90-es években igazi Xénia-láz söpört végig Magyarországon, amely Szulák Andrea fülbemászó slágere mellett az Űrgammák című sorozatnak is köszönhető volt.
A legalább annyi kritikát, mint rajongót szerző sorozat 1995-ben oktatási ambíciókkal indult, a készítői ugyanis az akkori Nemzeti Alaptantervet felhasználva alkották meg az epizódok cselekményét és konfliktusát. Az alkotók ugyanis a sci-fi műfajának szórakoztató és játékos elemeivel próbálták elérni azt, hogy felkeltsék a tanulók érdeklődését a természettudományok iránt.
Ehhez az elképzeléshez pedig olyan írókat sikerült megszerezniük, mint Simon Mari színésznő férje, Mészöly Gábor, Böszörményi Gyula, Benedek Gyula és Berkes Péter. A főbb szerepekben pedig mások mellett Sörös Sándort, Szombathy Gyulát és Szulák Andreát láthattuk, utóbbinak még a széria főcímdalát is köszönhetjük.
A 160 epizódot megélő magyar ifjúsági sci-fi sorozatot végül 1998-ban fejezték be, azóta azonban igazi kultklasszikussá nőtte ki magát a rajongók körében, akik azóta se engedték el kedvenc sorozatuk kezét. A napokban volt ugyanis az Űrgammák 30. évfordulós találkozója, a különleges alaklomról Papp Ildikó Leila is megosztott egy videót a közösségi oldalán, aki egykor maga is szerepelt a sorozatban.
A találkozón az alkotók és a színeszek közül többen is képviseleték a sorozatot, a beszélgetésről készült videót ITT lehet megnézni!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.