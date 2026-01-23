Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Lotfi Begi életre szóló élményt adott egyik rajongójának: „Nagyon szívfacsaró volt!”

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 16:10
A lemezlovas a Rádió 1 stúdiójában zenélt egyik legnagyobb rajongója előtt, akinek szülei is jelen voltak. Krisztián minden nap hallgatja Lotfi Begi műsorát, amire nagyokat bulizik otthonában.
Lotfi Begi folyamatos szereplője a Rádió 1 Live Mix adásainak, amiben most egy különleges szereplő is felbukkant. Krisztián szülei levelet küldtek a műsorvezetőknek, akik most valóra váltották a rajongó fiú álmát, mivel személyesen is találkozhatott a két lemezlovassal. Begi lapunknak most elárulta, hogy a fiú most lett 18 éves, de tíz éve minden nap hallgatja a Live Mix adásait.

Lotfi Begi "Elmaradt a nyaralás" - BORS
Lotfi Begi DJ karrierje során sokaknak okozott már örömet (Fotó: Markovics Gábor)

Lotfi Begi dalok nagyot szóltak a stúdióban

Nagyon szívfacsaró volt, amikor bejött a stúdióba. Krisztián autista és a szülei is felhívták a figyelmünket, hogy benne van, hogy pár perc után inkább az autóból szeretné hallgatni a műsort. Ennek ellenére nagyon gyorsan megtaláltuk a közös hangot és végigtáncolta az egy órát, amíg zenéltünk

– kezdte lapunknak a híres DJ. Krisztián rendkívül élvezte a Rádió 1 Live Mix által nyújtott élményt. Lotfi Begi azt is elárulta, hogy nem ez volt az első alkalom, hogy autista emberrel került közelebbi kapcsolatba.

Korábban két évet dolgoztam a Montágh Imre speciális iskolában, ahol ilyen mindenes voltam. Ott sok autista emberrel volt dolgom, szóval nem volt számomra új ez a helyzet. Akkor a mindennapjaim része volt, hogy ilyen emberekkel voltam együtt és nagyon a szívembe zártam őket

– árulta el korábbi emlékeit a lemezlovas, aki az elmúlt időben nagy átalakuláson ment keresztül.

Lotfi Begi munkája miatt lehetősége van ilyen helyzetekben segíteni (Fotó: Bors)

A szülők levele is meghatotta Lotfi Begit

Kedves Geri és Begi! Egy édesanya és egy édesapa, egy olyan különleges gyerkőc szülei írnak Nektek egy nem mindennapi kéréssel, akinek a mindennapjait évek óta Ti teszitek teljessé

– írták Krisztián szülei levelükben. A családapa elmondása szerint sok levél érkezik be hozzájuk, amiből nagyon nehéz egyet kiválasztani. Krisztián története viszont egyből megérintette őket és mindketten egyből rábólintottak, hogy eleget tesznek a beteg fiú kívánságának.

Nem mindennapi, hogy egy kisfiú életét végigkíséri az elmúlt tíz évünk munkája. Egyszer csak felnőtt ez a fiú és 18 évesen lehetősége van megnézni a helyet, ahonnan szól a zene, amit ennyi ideje hallgat, ezek mind összeadódtak és ezért hívtuk be őket a stúdióba

– zárta Lotfi Begi.

 

