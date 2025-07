Lotfi Begi őszintén beszélt magánéletéről, ezt szeretné elérni 60 éves korára

Lotfi Begi Magyarország egyik leghíresebb lemezlovasa. A DJ együtt dolgozott hazánk legnagyobb sztárjaival, igazi slágereket teremtve, mint például a Valahonnan Kollányi Zsuzsival és Majkával, vagy a Holnap hajnalig Tolvai Renivel és L.L. Juniorral. A zenész magánéletéről azonban eddig nem lehetett sokat tudni, de most a hot! magazin olyan részleteket tudott meg a DJ életéről, amiket eddig nem tudott róla a közönség - teszi közzé a Ripost.

Lofi Begi híres zenész és családapa / Fotó: Szabolcs László / FTC-MVM Népligeti Sportközpont / hot! magazin

hot!: Nagyon intenzív időszakod van. Hogy jut időd mindenre?

Lotfi Begi: Nehezen! Én magam sem vettem észre, hogy mennyire a fellépések részévé vált az alkohol. Hétköznap soha nem ittam, de amikor elmentem koncertezni, mindig. Ez pedig évente 160-180 alkalommal elég sok. Elkezdtem érezni, hogy egyre kevesebbet ad nekem az ital, több idő kipihenni, és éreztem, hogy változtatnom kell.

hot!: Miért döntöttél úgy, hogy vége ennek az életmódnak?

Lotfi Begi: Király Viktor fogyása nagyon inspiráló volt számomra. Szilveszter után, reggel ittam meg az utolsó felesemet, és letettem az alkoholt. Ennek már több mint fél éve. Ugyanúgy megyek, zenélek, ami ebből a szempontból nehezített pálya, mert a bulikon mindig hozták nekem az italokat, útközben vettem alkoholt a benzinkúton. Dekoncentrált és ingerült voltam, nem éreztem jól magam a bőrömben. Azonkívül – vagyis inkább elsősorban – családapaként is helyt kellett állnom.

hot!: Ebből mit vettek észre otthon?

Lotfi Begi: A gyerekek előtt nem ittam. Reggel ugyanúgy keltem, végeztem a dolgomat, de belül éreztem, hogy összeszorított fogakkal működöm, mert éppen a hétvégi kimaradást pihenem.

hot!: Miben változott az életed az utóbbi időben?

Lotfi Begi: Szerencsére a család is kapott egy új Begit: sokkal jobban ott vagyok a jelenben, produktívabb is vagyok. Tavaly két dalom jelent meg egész évben; most az év felénél vagyunk, és már háromnál járok. Ebből kettő toplistára került: a Rúzsa Magdival, valamint az L. L. Juniorral és Tolvai Renivel készített dalom is. A saját munkámban is segít a józanság: terhelhetőbb vagyok.