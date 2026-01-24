Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Korda György és Balázs Klári meghatódott, felejthetetlen estéik voltak

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 15:00
A legendás páros a Csináljuk a fesztivált! műsorában zsűrizik, nem először. Mint mesélték, ebben az évadban olyan történt, ami korábban nemigen: olyan dalok bukkantak fel, amelyeket nem ismertek. Korda György és Balázs Klári a Bors megkeresésére külön kitértek az Erkel színházas koncertjeikre: soha nem feledik, hogy álló, dübörgő taps fogadta őket, öt percig el sem tudták kezdeni a fellépést.
Korda György és Balázs Klári elmesélte, hogy az MTVA show-jában két nagy újdonság is volt. Az énekes házaspár a december végi fellépésekre is kitért, mindketten igencsak meghatódtak.

Balázs Klári és Korda György
Balázs Klári és Korda György olyan ünneplés kaptak, mint még soha 
Fotó: MTVA/ Madaras-Czinszky Andrea

Balázs Klári szerint „igazán széles a hazai slágerpaletta”, van honnan meríteni, de ebben az évadban volt pár változás a Csináljuk a fesztivált! adásaiban:

Van különbség az évadok közt, és kell is, hogy legyen. Ebben a szezonban helyenként az alternatív zenék felé is nyitottunk: ezek bizonyos körökben nagyon ismertek, de nem országos slágerek. Ezeket is meg kell ismertetni a hallgatókkal, vagy épp velünk, és sokszor kellemes meglepetés ért minket is.

Korda György szerint voltak változások a koncepcióban: „Megjelent az aranygomb, amely mind a négy zsűritagnak biztosított egy olyan lehetőséget, hogy egy olyan dalt továbbjuttasson a középdöntőbe, amelynek szerinte ott a helye. Ez újdonság volt, mindenki érzése szerint használhatta. Én a Balázs Fecó-dalnál nyomtam meg, de ez amúgy is továbbjutott volna.

Balázs Klári hozzátette, hogy a kommentelőkben alkalmanként egy döntés félreértést váltott ki, szemrehányást tettek nekik, hogy miért nem juttatták tovább még ezt vagy azt a dalt. Sokan nem értették, hogy minden zsűritagnak csak egy ilyen lehetősége van, egyszer nyomhat aranygombot. A műsor amúgy hamarosan véget ér, ezen a hétvégén már a kétrészes elődöntő lesz adásban.

Korda György szerint nem a legjobb dalt, hanem a legnagyobb slágert keresik 

A már 87 éves, de továbbra is aktív táncdalénekes bevallotta a Borsnak, hogy találkoztak olyan dalokkal amelyeket nem igazán éreztek magukénak, de ezzel semmi probléma nincs: „Lehetőségünk volt, hogy elmondjuk, hogy kicsit távol áll az ízlésünkről. De ami igazán fontos, amit kiemelnék, hogy a legnagyobb slágert keressük. Van különbség a dal és a sláger között. Nem mindig a legjobb dal a legnagyobb sláger.

Korda György és Balázs Klári sajtótájékoztatójára kaptunk meghívást. Bejelentés lesz a jövő évi utolsó showjukról. Napi anyagok fognak készülni az eseményről. Szikora Róbert és Király Viktor lesz a sztárvendég, velük is beszélgetünk.
Korda György és Balázs Klári nagy bulira készülnek
Fotó: Bors

Balázs Klári bevallotta, hogy ők mindig izgulnak, ha színpadra lépnek. „Minden helyszín más, minden közönség más, mindig fel kell készülni. Figyelek arra, nehogy Gyurinak kioldódjon a cipője, figyelek arra, nehogy rálépjek a hosszú ruhámra… de úgyis rálépek!

Mindig izgalmas dolog a fellépés. De a mostani Erkel-színházas előadások örökre emlékezetesek lesznek: december 30-án és december 31-én léptünk fel, álló taps fogadott minket, öt percig!

Nem tudtuk elkezdeni a koncertet, őrületes ünneplést kaptunk. A végén általában ez van, de a koncert előtt… megható volt nagyon.” Korda György hozzátette, hogy 69 éve énekel, ő ilyet még nem látott.

A legendás páros Spanyolországban van épp, most semmi mással nem foglalkoznak, csak azzal, hogy regenerálódjanak, minél jobb formában jöjjenek haza. Nagy szél van épp, sóstavak környékén vannak. „Itt is megpróbáljuk nézni a Csináljuk a fesztivált!, örülünk, hogy jó a nézettség. Hamarosan a nézők is megtudják, hogy ki nyeri az évadot. De mindenki nyertes, aki a műsorban szerepel!” – tették hozzá.

A házaspár nemrég elmesélte, mi a helyzet most a pókerrel, hogyan tartják magukat fitten. Korda György és Balázs Klári az Utol(show) felszállás címen óriási Aréna-koncertre készül.

 

