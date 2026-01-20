Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
„Fantasztikus visszatérni” – káprázatos helyről jelentkezett be Kiszel Tünde és lánya

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 15:25
Hunyadi Donatella elkísérte édesanyját. Kiszel Tünde és családja ezúttal egy jachtról poszolt.
Mindenki kedvenc naptárdívája, Kiszel Tünde és lánya, Hunyadi Donatella ezúttal különleges helyre utaztak nyaralni: Dubajból jelentkeztek be.

Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella Dubajba repültek
Fotó: Szabolcs László / hot magazin!

A család néhány napja kelt útra, az utazást Tünde képekkel is dokumentálta. Elmondása szerint az első napjuk tökéletesen sikerült: sétálgattak, medencéztek, majd egy luxusjachton nézték meg a naplementét.

Fantasztikus élmény volt drága családommal visszatérni a csodálatos Dubajba!

- írta a megosztott képek alá.

Kiszel Tünde Dubajból jelentkezett be

 

