„Fantasztikus visszatérni” – káprázatos helyről jelentkezett be Kiszel Tünde és lánya

Mindenki kedvenc naptárdívája, Kiszel Tünde és lánya, Hunyadi Donatella ezúttal különleges helyre utaztak nyaralni: Dubajból jelentkeztek be.
A család néhány napja kelt útra, az utazást Tünde képekkel is dokumentálta. Elmondása szerint az első napjuk tökéletesen sikerült: sétálgattak, medencéztek, majd egy luxusjachton nézték meg a naplementét.
Fantasztikus élmény volt drága családommal visszatérni a csodálatos Dubajba!
- írta a megosztott képek alá.
