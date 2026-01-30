Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Őrületes áron keltek el – Ezek voltak a legdrágább műtárgyak a Kincsvadászok műsorában

Fejes Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 15:30
Kincsvadászokrekordműkincs
Különleges, vitás eredetű, igazi oldtimer és felbecsülhetetlen értékű műkincsek bukkantak fel a műsor során. Sokszor maguk az eladók is megdöbbentek azon, hogy egy-egy műtárgy milyen hatalmas összegért kelt el. Ezek voltak a legdrágábban elkelt tárgyak a Kincsvadászok történetében.
Csak úgy, mint a korábbi évadok, a Kincsvadászok negyedik szériája is megannyi meglepetést tartogatott. Az eladók által bemutatott műkincsek sokszor elképesztő licitháborúkhoz vezettek a kereskedők között. Néhány tárgy egészen elképesztő összegért került a kereskedők tulajdonába.

A Kincsvadászok sztárjai olykor elképesztő összegért vásárolták meg a tárgyakat
Megdöbbentő összegért vásároltak meg néhány tárgyat a Kincsvadászok licitálói (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok legborsosabb áron elkelt tárgyai

Az idei évadban egy szecessziós fali szőnyeg nyerte el a legdrágább műkincs címét. Hamar beindult a licit, ami egy kőkemény versenyhez vezetett. Dudics Dénes – az ELTE-hallgatója – magyar-kínai tolmácsnak tanul, egy nem átlagos fali szőnyeggel érkezett a TV2 stúdiójába, amely egyből felkeltette a Kincsvadászok kereskedőinek a figyelmét. A fiatal egyetemista nagymamája szőnyegét hozta el, amelyet 8-9 évvel ezelőtt egy múzeum restaurált. A licit 50 ezer forintról indult, az összeg azonban rekordtempóban kezdett növekedni. Molnár Viktor és Fertőszögi Péter maradtak bent a szőnyegért folytatott versenyben, végül pedig Fertőszögi vihette haza a szerzeményt egymillió hatvanezer forintért. Így ez a darab lett az évad legdrágább műtárgya.

A műsor legdrágább eladása volt az oldtimer autó
Rekordösszegért kelt el az oldtimer Barkas (Fotó: TV2)

Tűzpiros csodautók

A korábbi évadok is büszkélkednek azonban kimagasló árakkal. Fejes Tamás egy igazi oldtimer Barkasra csapott le. Az 1960-as évjáratú csodaszép, tűzpiros járgány 9 millió forintért kelt el. A Tankcsapda dobosa ezzel rekordárat állított fel. Az autót később a debreceni karácsonyi vásáron is kiállították.

Fejes Tamás azonban egy másik autóra is pályázott: egy 1963-as még működő állapotú Opel tűzoltócsodára. Az eladó álomára 3 millió forint volt, Fejes Tamás és Fertőszegi Péter közt valóságos háború alakult ki, pillanatok alatt érték el a 2 millió forintot, ekkor a zenész még rádobott 100 ezret, mire a többiek kiszálltak, 2,5 millióért azonban az eladó nem adta oda a járgányt.

Nem rejtem véka alá, nagyon tetszik a tűzoltóautó, elfogadom az áradat

 – mondta végül Fejes, ezzel pedig megszületett a Kincsvadászok második rekordja.

Fodor Zsóka karkötője a második legdrágább műkincse a műsornak
Fodor Zsóka különleges aranykarkötője azonnal felkeltette a kereskedők figyelmét (Fotó: TV2)

Rekorderek a műsorban

Az ország Magdi anyusa sem távozott csalódottan a Kincsvadászok VIP műsorából. A máig roppant népszerű színésznő hatalmas rajongója a TV2 műtárgyak kereskedésével foglalkozó műsorának, így nagyon örült, hogy szerepelhet a VIP évadban. Bár több kincse is van, amit licitre bocsájthatott volna, végül egy 100 éves aranykarkötőt választott, aminek nagyon szép története van.

„A hatvanas években a keresztanyám rábeszélte a férjét, hogy van egy nagyon szép lakás, vegyék meg, ez azért fontos, mert egy hét múlva elkezdték felhúzni a berlini vasfüggönyt. Volt három mozijuk, kettő az NDK-ban maradt, ők és egy mozijuk Nyugat-Berlinben maradtak, azt eladták, vettek egy zálogházat. Meghalt keresztapám, majd keresztanyám, otthon volt néhány ékszerük – köztük ez a karkötő –, ami az enyém lett. Hogy toltam át a kiskocsimmal a zöldfolyosón, hogy le ne bukjak? Minden színészi erőmre szükségem volt” – mesélte Fodor Zsóka.

A karkötő végül 2 millió forintért kelt el, szerencsés gazdája pedig Molnár Viktor lett. Ezzel az összeggel Fodor Zsóka aranykarkötője lett a műsor második rekordere.

 

