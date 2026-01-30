Őrületes áron keltek el – Ezek voltak a legdrágább műtárgyak a Kincsvadászok műsorában

Csak úgy, mint a korábbi évadok, a Kincsvadászok negyedik szériája is megannyi meglepetést tartogatott. Az eladók által bemutatott műkincsek sokszor elképesztő licitháborúkhoz vezettek a kereskedők között. Néhány tárgy egészen elképesztő összegért került a kereskedők tulajdonába.

Megdöbbentő összegért vásároltak meg néhány tárgyat a Kincsvadászok licitálói (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok legborsosabb áron elkelt tárgyai

Az idei évadban egy szecessziós fali szőnyeg nyerte el a legdrágább műkincs címét. Hamar beindult a licit, ami egy kőkemény versenyhez vezetett. Dudics Dénes – az ELTE-hallgatója – magyar-kínai tolmácsnak tanul, egy nem átlagos fali szőnyeggel érkezett a TV2 stúdiójába, amely egyből felkeltette a Kincsvadászok kereskedőinek a figyelmét. A fiatal egyetemista nagymamája szőnyegét hozta el, amelyet 8-9 évvel ezelőtt egy múzeum restaurált. A licit 50 ezer forintról indult, az összeg azonban rekordtempóban kezdett növekedni. Molnár Viktor és Fertőszögi Péter maradtak bent a szőnyegért folytatott versenyben, végül pedig Fertőszögi vihette haza a szerzeményt egymillió hatvanezer forintért. Így ez a darab lett az évad legdrágább műtárgya.

Rekordösszegért kelt el az oldtimer Barkas (Fotó: TV2)

Tűzpiros csodautók

A korábbi évadok is büszkélkednek azonban kimagasló árakkal. Fejes Tamás egy igazi oldtimer Barkasra csapott le. Az 1960-as évjáratú csodaszép, tűzpiros járgány 9 millió forintért kelt el. A Tankcsapda dobosa ezzel rekordárat állított fel. Az autót később a debreceni karácsonyi vásáron is kiállították.

Fejes Tamás azonban egy másik autóra is pályázott: egy 1963-as még működő állapotú Opel tűzoltócsodára. Az eladó álomára 3 millió forint volt, Fejes Tamás és Fertőszegi Péter közt valóságos háború alakult ki, pillanatok alatt érték el a 2 millió forintot, ekkor a zenész még rádobott 100 ezret, mire a többiek kiszálltak, 2,5 millióért azonban az eladó nem adta oda a járgányt.

Nem rejtem véka alá, nagyon tetszik a tűzoltóautó, elfogadom az áradat

– mondta végül Fejes, ezzel pedig megszületett a Kincsvadászok második rekordja.

Fodor Zsóka különleges aranykarkötője azonnal felkeltette a kereskedők figyelmét (Fotó: TV2)

Rekorderek a műsorban

Az ország Magdi anyusa sem távozott csalódottan a Kincsvadászok VIP műsorából. A máig roppant népszerű színésznő hatalmas rajongója a TV2 műtárgyak kereskedésével foglalkozó műsorának, így nagyon örült, hogy szerepelhet a VIP évadban. Bár több kincse is van, amit licitre bocsájthatott volna, végül egy 100 éves aranykarkötőt választott, aminek nagyon szép története van.