Kincsvadászok: nem akármilyen öltözékben jelent meg az eladó

Különleges öltözékben érkezett a Kincsvadászokba egy eladó, amely, mint kiderült, feltűnően hasonlított a tárgyra, amit eladásra kínált.

Nem akármilyen öltözékben érkezett a Kincsvadászokba az eladó

Az adás előtti videóból kiderült, hogy a hölgy egy olyan tárgyat kínált eladásra, amelyhez egy zsibvásárban jutott hozzá, és mivel sok hasonló kincse van már, illetve egy hároméves kislánya, akinek az útjában lenne, jobbnak látta, ha inkább megválik tőle.

A rockabilly vonalnak egy ez egy nagyon kultikus figurája

- tette hozzá az eladó, aki kérdésre azt is elárulta, az ábrázolt személy állat volt, de ember lett, méghozzá nő. Az egyik kereskedő, Fejes Tamás ennyiből már kitalálta, hogy a rajzfilmfiguráról, Betti Boopról van szó.