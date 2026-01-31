A kormány milliárdokkal támogatja a vendéglátósokat – Gianni Annoni szerint ez mindenképpen egy előrelépés

Az adócsökkentések, a bérek fehérítését segítő lépések és az adminisztráció egyszerűsítését célzó tervek egyaránt azt mutatják, hogy a döntéshozók figyelnek a vendéglátás jelzéseire. A szektor szereplői közül egyre többen bizakodással tekintenek a jövő felé. Így látja ezt Gianni Annoni étteremtulajdonos is, aki lapunknak beszélt tapasztalatairól.
„Ha ezek az intézkedések törvénybe lépnek, akkor ez mindenképpen egy előrelépés a vendéglátás számára. Jó látni, hogy végre olyan csomag körvonalazódik, amely kifejezetten a szektor működését könnyíti meg” – mondta a Borsnak Gianni. Szerinte a mostani döntések nemcsak anyagi értelemben fontosak, hanem lelki értelemben is visszaadhatják a vállalkozók hitét. Úgy látja, a fogyasztói szokások valóban változnak, a piac időnként lelassul, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne jövője a vendéglátásnak:
Én pozitív ember vagyok, nem nagyon tudok más lenni. Néha olyan érzés, mintha a gépezet lelassulna, de dolgozunk tovább...
– árulta el az étteremtulajdonos.
Az étteremtulajdonos szerint továbbra is komoly kérdés a bérezés és a munkaerő helyzete, ugyanakkor a most bejelentett intézkedések ezen a téren is érezhető segítséget jelenthetnek. Úgy véli, a magyar vendéglátás stabil alapját a hazai vendégkör adja: „A magyar vendéglátás elsősorban a magyar embereknek kell, hogy szóljon. Ha ez rendben van, akkor minden más is könnyebben épül.” A vállalkozói lét mindennapjairól szólva Gianni Annoni őszintén beszélt arról is, hogy a hangulatot sok külső tényező befolyásolja: „Az időjárás, a forgalom, a közhangulat – minden hatással van ránk. De én nem szeretek túlgondolni dolgokat. Dolgozom, mert abban hiszek, hogy a befektetett munka előbb-utóbb meghozza az eredményét.”
A kormány szerepvállalásáról ekképp fogalmazott:
Kellenek még további lépések, de ez most egy olyan irány, aminek lehet örülni. Ez egy komoly előrelépés lehet!
– nyilatkozta Gianni, majd hozzátette: az adminisztráció csökkentése kulcskérdés, mert minél kevesebb a bürokrácia, annál több figyelem jut magára a vendégre és a minőségre. Gianni Annoni összességében bizakodva tekint a következő időszakra: „Sok pozitív ember van ebben az országban, akik sokat tesznek az ágazat javulásáért. Vannak nehézségek, de hiszem, hogy egymás szemébe nézve hamarosan mondhatjuk: ezen is túl vagyunk.”
