Gianni Annonit meglepte az élet: hihetetlen elismerésben részesült

A jövőre 50. születésnapját ünneplő Magyar Konyha gasztronómiai magazin szerkesztősége idén második alkalommal adta át A Vendéglátás Mestere díjat a KIOSK-ban. Az elismerést idén Gianni Annoni vehette át, aki az esemény után exkluzív interjút adott a Life.hu-nak.

A Vendéglátás Mestere díj: Gianni Annonit meglepte az élet

Fotó: Földi D. Attila / Archív

A díjat Gianni elérzékenyülve vette át a Magyar Konyha szerkesztőbizottságának elnökétől, Lévai Anikótól. Az elismerés tárgyiasult formája többek között egy gyönyörű, Olaszországból származó olívaolaj-kancsó és egy csoda szép kézműves tál.

Gianni Annoni már 24 éve dolgozik a magyar vendéglátásban, de ez az első kitüntetés, amivel elismerik a munkáját.

„Nagy boldogság költözött a szívembe. Nem gondoltam, hogy egy ilyen elismeréssel meglephet még az élet. A Magyar Konyha 50 éve főszereplője a gasztronómiának, most ráadásul gasztrokalauzt is megjelentetett. A díj természetesen a csapatomnak is szól, amelynek tagjaival nap mint nap együtt dolgozom” – nyilatkozta a Life.hu-nak meghatódva, majd elárulta azt is, mi kell ahhoz, hogy valakiből igazán jó és önazonos vendéglátó váljon:

„Sok-sok türelem, alázat, sosem szűnő kíváncsiság, érzelmi intelligencia, folyamatos igény a megújulásra, valamint az, hogy az embert minden egyes nap hajtsa a szenvedélye és az emberek iránti szeretete.”

Gianni lelkesen mesélte, hogy hobbiként indult számára a főzés, majd mind erősebben érezte, hogy ez az az út, amelyen járnia kell.

„A legfontosabb számomra a hit: erősen hiszek abban, hogy egy felsőbb erő gondomat viseli, segít túllendülni a szakmai nehézségeken, képességet ad ahhoz, hogy szép pillanatokat okozzak az embereknek a vendéglátáson, azaz a szenvedélyemen és az ételeken keresztül” – zárta gondolatait Gianni.