Sztárban Sztár All Stars: Völgyi Zsuzsi láthatóan túllépett a kritikákon

Még a Bors írt arról, hogy Völgyi Zsuzsi megelégelte, hogy a Sztárban Sztár All Stars zsűrije nem dicsérte meg őt elégszer a műsor alatt. Az énekesnő múlt vasárnap esett ki az átváltozó műsorból, amely után úgy nyilatkozott, hogy ha nincs dicséret, attól elmegy a kedve. Azonban most bomba formában tért vissza egy keddi bejelentkezéssel, és láthatóan már túllépett a kiesésen.
A vasárnapi adás után fakadt ki az énekeső, amikor két előadónak is el kellett hagynia a versenyt, Király Viktor mellett Völgyi Zsuzsi is búcsúzott.
Valamiért úgy érzem, hogy a zsűri velem jobban kritikus. Nem mondom, hogy ez meghozza a kedvem a versenyhez. Ha egy főnök nem motiválja a beosztottakat, akkor egy idő után demotiváltak lesznek. Így vagyok ezzel a helyzettel én is
- mondta el akkor a Borsnak.
Úgy látszik, hogy már túl van a vasárnapi incidensen, mert Instagramon kedden megosztott képén mosolyog, sugárzik az elégedettségtől, miközben egy nyugágyon napozik. Jó oldalról nézi már a dolgokat, nem búslakodik a kiesés miatt, hanem élvezi a jól megérdemelt pihenést.
