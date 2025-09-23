Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Tekla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sztárban Sztár All Stars: Völgyi Zsuzsi láthatóan túllépett a kritikákon

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 19:59 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 23. 19:59
énekesnőVölgyi Zsuzsi
Az énekesnő múlt vasárnap esett ki az átváltozó műsorból.

Még a Bors írt arról, hogy Völgyi Zsuzsi megelégelte, hogy a Sztárban Sztár All Stars zsűrije nem dicsérte meg őt elégszer a műsor alatt. Az énekesnő múlt vasárnap esett ki az átváltozó műsorból, amely után úgy nyilatkozott, hogy ha nincs dicséret, attól elmegy a kedve. Azonban most bomba formában tért vissza egy keddi bejelentkezéssel, és láthatóan már túllépett a kiesésen.

Völgyi Zsuzsi
Völgyi Zsuzsi túllépett a kritikákon. Fotó: nanasipal /  TV2

A vasárnapi adás után fakadt ki az énekeső, amikor két előadónak is el kellett hagynia a versenyt, Király Viktor mellett Völgyi Zsuzsi is búcsúzott. 

Valamiért úgy érzem, hogy a zsűri velem jobban kritikus. Nem mondom, hogy ez meghozza a kedvem a versenyhez. Ha egy főnök nem motiválja a beosztottakat, akkor egy idő után demotiváltak lesznek. Így vagyok ezzel a helyzettel én is

- mondta el akkor a Borsnak.

Völgyi Zsuzsi túllépett

Úgy látszik, hogy már túl van a vasárnapi incidensen, mert Instagramon kedden megosztott képén mosolyog, sugárzik az elégedettségtől, miközben egy nyugágyon napozik. Jó oldalról nézi már a dolgokat, nem búslakodik a kiesés miatt, hanem élvezi a jól megérdemelt pihenést.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu