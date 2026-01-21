Repül az idő: 1 éves lett Csézy lánya, tündéri fotón a pici

Csézy lánya mérföldkőhöz érkezett: ma ünnepelte első születésnapját.

Csézy lánya egy éves lett

Fotó: archív / hot! magazin

Szabó László és Csézy kislánya ma egy hatalmas torta mellett mosolygott a kamerának.

Gyönyörű mosolyával minden napunkat beragyogja! A mai nap csak a miénk, hármunké, a hétvégén pedig nagy partit csapunk!

- írta az édesanya a megosztott kép alá.

Az énekesnő és férje sokáig terveztek gyermeket, és mióta a kis Elizabet megszületett, napjaik szinte kizárólag körülötte forognak.

Többször is meséltek már róla, és azt is felvetették, mennyire érdekli a kislányt a zene:

Már háromhetes korában felismerte azokat a dalokat, amelyeket várandósan hallgattam. Azt hittem, hátast dobok a döbbenettől

- mesélte korábban az énekesnő.

A szőke hajú, kék szemű kislány gyorsan nő: most torta, lufi, plüssmackó, és persze szülei kíséretében ünnepelte nagy napját.

Csézy lánya így pózolt a kamerának: