Repül az idő: 1 éves lett Csézy lánya, tündéri fotón a pici

Csézy lánya mérföldkőhöz érkezett: ma ünnepelte első születésnapját.
Szabó László és Csézy kislánya ma egy hatalmas torta mellett mosolygott a kamerának.
Gyönyörű mosolyával minden napunkat beragyogja! A mai nap csak a miénk, hármunké, a hétvégén pedig nagy partit csapunk!
- írta az édesanya a megosztott kép alá.
Az énekesnő és férje sokáig terveztek gyermeket, és mióta a kis Elizabet megszületett, napjaik szinte kizárólag körülötte forognak.
Többször is meséltek már róla, és azt is felvetették, mennyire érdekli a kislányt a zene:
Már háromhetes korában felismerte azokat a dalokat, amelyeket várandósan hallgattam. Azt hittem, hátast dobok a döbbenettől
- mesélte korábban az énekesnő.
A szőke hajú, kék szemű kislány gyorsan nő: most torta, lufi, plüssmackó, és persze szülei kíséretében ünnepelte nagy napját.
