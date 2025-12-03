„Végtelen Szerelem!” – Csézy megmutatta rég nem látott csodababáját, ilyen tündéri a kis Elizabet

Ahogy azt már sokan jól tudják, Csézy és a 18 évvel idősebb férje hosszú éveken át küzdöttek azért, hogy gyermekük születhessen. Bármennyi megpróbáltatáson is mentek keresztül, soha nem adták fel ezt az álmukat, ami végül valóra is vált.

Csézy és férje, Laci

Fotó: TOROCZKAI CSABA / HOT MAGAZIN

Szülei legnagyobb örömére a kis Elizabet idén januárban látta meg a napvilágot, Csézy és férje, Laci pedig azóta sem tudnak betelni gyönyörű kislányukkal. Nemrég már a csöppség keresztelőjét is megtartották, az énekesnő most pedig egy elképesztően cuki anya-lánya fotóval jelentkezett.

Ilyen nagy már Csézy kislánya, Elizabet

A 46 éves énekesnő az Instagram-oldalán osztott meg a meghitt pillanatot a követőivel, azt írva a csodád fotóhoz: