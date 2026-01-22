Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
„A dalszerzés olyan, mint a szeretkezés” – 83 éve született Cseh Tamás

zene
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 15:20
Cseh TamásBereményi Gézadal
Cseh Tamás Budapesten született 1943. január 22-én, ma ünnepelhetné a születésnapját zeneszerető barátai körében, ám 2009. augusztus 7-én jött a hír, hogy a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, énekes, színész, előadóművész, rajztanár elhunyt. Cseh Tamás és Bereményi Géza barátsága legendás volt, a páros emlékezetes dalokat írt, mely egy egész generáció életérzéseit jelenítették meg.
Még a II. világháború alatt, 1943. január 22-én született Cseh Tamás, aki már 17 éve nincs köztünk. Következzen tíz érdekesség a dalszerzőről, énekesről, aki különös érzékenységgel zenésítette meg, énekelte meg Bereményi Géza sorait.

Cseh Tamás gitározik, énekel
Cseh Tamás 1970-ben ismerkedett össze szerzőtársával 
(Fotó: Fortepan/Vadász Ágnes)

Bereményi Gézával való ismerkedése sorsszerű volt 

Rákospalotáról ment haza gyalog, akkoriban nem volt éjszakai járat, taxira pedig nem volt pénze. A Kossuth Lajos utcában gyalogolt, ment Buda felé, amikor az Úttörő áruház előtt látott egy csapatot, felismerte az egyik fiút. „Azonnal a falkához csapódtam és kikötöttünk a Dohány utcában, egy tangóharmonikás helyen. Sört ittunk, bár én nem voltam sörös.”

Bereményi Géza is bemutatkozott nekem, váltottuk a világot, ahogy a 70-es években ez volt, titokban, megterhelve a megfigyelő emberünkkel... 

„Géza hallotta, hogy írok dalokat, mondta hajnalban, hogy ő írna ezekre magyar szövegeket. Na persze, az éjszakai megváltások egyike, gondoltam” – így emlékezett megismerkedésükre. 

Egy órát aludt pirkadatkor

Az egy óra a hajnali alvás után elment tanítani, majd, mint mondta, visszazuhant az albérletbe. Valaki csengetett délután négykor, álmosan odatámolygott, és látta, hogy Bereményi az. „Kiderült, hogy ez a fiú mindent komolyan vett. Nemcsak váltja a világot, hanem végre is hajtja. Pengettem valami dallamot, ő meg vadul ír a papírra.”

Gondoltam, hogy egy őrültet felszedtem, valahogy majd megússzuk...

„Én dúdoltam, ő meg csak írt, és amikor megmutatta, a következő szavak voltak a papíron: Az ócska cipőt egy este már oly vastagon lepte a sár” – mesélte. Ez Az ócska cipő című dal, amely különösen kedves volt a szerzőpárosnak.


Nagyszüleitől kapta a gitárját

Érettségi ajándékként nagyszüleitől kapta az első gitárját. Ezt követően alapította meg első zenekarát akkori szomszédjuk két fiával, akiknek már volt zenei alapképzettségük.

Izgult fellépés előtt

A sikerek (és a nők) nem kerülték el, de öt évvel a halála előtt is mesélt arról, hogy izgult és szorongott a fellépések előtt. Egy sportoló is érzi ezt, hogy ami ott fog történni, azt nem lehet kiszámítani. Nagyon emberi és gyarló lelkiállapot, de nem félelem. Csak azt szeretném, hogy a dalok érvényesek legyenek. Ez egy egész napot felőrlő állapot – fejtegette.

Végigkísérte a szorongás

A szorongás a rengeteg fellépés után nem tűnt el teljesen. A rutin arra kell, hogy a hibákat leplezni tudjuk vagy eltakarjuk. Ha rutin nincs, az bájos dolog, de egy idő után kínos – vélekedett.

Cseh Tamás lemezeit sokan gyűjtötték 

A hetvenes-nyolcvanas évek emlékezetes lemezei voltak a Levél nővéremnek, az Antoine és Désiré, a Fehér babák takarodója, a Műcsarnok, a Frontátvonulás, a Jóslat, az Utóirat, a Mélyrepülés, a Vasárnapi nép. Főképp értelmiségiek zenéje és szövege volt, de a Cseh-Bereményi páros a rendszerváltásra már kultikus lett, akkor jelent meg az Új dalok.

Cseh Tamás rákkal küzdött, ez a betegség vitte el 
Fotó: Wikipédia

Közös albérlet

Bereményivel egy albérletben laktak egy időben, akkor különösen termékeny volt a páros. „Gézával szinte csak azért voltunk együtt, hogy dalt írnunk. Már nincs közös albérlet van, más az élet, vidékre kellett utazni. Lopott időkben írtunk, csentük az időt az idő nagy kerekéből” – mesélte 2004-ben.

Fiatalon jobban ment a dalírás

Az ezredforduló után a dalírással kapcsolatban azt mondta, hogy fiatalon jobban ment, mert nem volt ennyi kötelessége. „A világ ránk zúdított egy feladattömeget, most nem lehet sehova lelépni. A gondok, a hétköznapok feladata eléri az embert. A dalíráshoz más állapot kell, amikor az ember csak arra koncentrál. Olyan, mint a szeretkezés, abban ne zavarjon meg senki, mert akkor az nem fog sikerülni, nem lesz jó” – magyarázta.

Utolsó koncert

2006. augusztusában a Bakáts téren adta utolsó koncertjét, Másik Jánossal közösen lépett fel. Állapota ez után egyre rosszabbodott. 2007-ben jelent meg a Bérczes László által lejegyzett Beszélgetőkönyv, melyben az életét meséli el. Húsz beszélgetésből kiderült, mit csinált a tordasi kisgyerek az ötvenes években, milyen volt az első fellépés a Kex együttes koncertjén, hogyan született meg benne az indián.

Díszpolgárrá avatták

2009. április 18-án Bakonybélen díszpolgárrá avatták – a környéken érezte magát szabad indiánnak, imádta a helyet –, augusztus 7-én hunyt el Bartók Béla úti otthonában. Nemrég plakátkampánnyal szerették volna beszédtémává tenni Cseh Tamás művészetét, szellemi hagyatékát. Bereményi Géza mostanában Járai Márkkal dolgozik. A legendás páros egyik leghíresebb dalának megrázó története van, a részleteket itt találod.

 

