„A dalszerzés olyan, mint a szeretkezés” – 83 éve született Cseh Tamás

Még a II. világháború alatt, 1943. január 22-én született Cseh Tamás, aki már 17 éve nincs köztünk. Következzen tíz érdekesség a dalszerzőről, énekesről, aki különös érzékenységgel zenésítette meg, énekelte meg Bereményi Géza sorait.

Cseh Tamás 1970-ben ismerkedett össze szerzőtársával

(Fotó: Fortepan/Vadász Ágnes)

Bereményi Gézával való ismerkedése sorsszerű volt

Rákospalotáról ment haza gyalog, akkoriban nem volt éjszakai járat, taxira pedig nem volt pénze. A Kossuth Lajos utcában gyalogolt, ment Buda felé, amikor az Úttörő áruház előtt látott egy csapatot, felismerte az egyik fiút. „Azonnal a falkához csapódtam és kikötöttünk a Dohány utcában, egy tangóharmonikás helyen. Sört ittunk, bár én nem voltam sörös.”

Bereményi Géza is bemutatkozott nekem, váltottuk a világot, ahogy a 70-es években ez volt, titokban, megterhelve a megfigyelő emberünkkel...

„Géza hallotta, hogy írok dalokat, mondta hajnalban, hogy ő írna ezekre magyar szövegeket. Na persze, az éjszakai megváltások egyike, gondoltam” – így emlékezett megismerkedésükre.

Egy órát aludt pirkadatkor

Az egy óra a hajnali alvás után elment tanítani, majd, mint mondta, visszazuhant az albérletbe. Valaki csengetett délután négykor, álmosan odatámolygott, és látta, hogy Bereményi az. „Kiderült, hogy ez a fiú mindent komolyan vett. Nemcsak váltja a világot, hanem végre is hajtja. Pengettem valami dallamot, ő meg vadul ír a papírra.”

Gondoltam, hogy egy őrültet felszedtem, valahogy majd megússzuk...

„Én dúdoltam, ő meg csak írt, és amikor megmutatta, a következő szavak voltak a papíron: Az ócska cipőt egy este már oly vastagon lepte a sár” – mesélte. Ez Az ócska cipő című dal, amely különösen kedves volt a szerzőpárosnak.



Nagyszüleitől kapta a gitárját

Érettségi ajándékként nagyszüleitől kapta az első gitárját. Ezt követően alapította meg első zenekarát akkori szomszédjuk két fiával, akiknek már volt zenei alapképzettségük.

Izgult fellépés előtt

A sikerek (és a nők) nem kerülték el, de öt évvel a halála előtt is mesélt arról, hogy izgult és szorongott a fellépések előtt. „Egy sportoló is érzi ezt, hogy ami ott fog történni, azt nem lehet kiszámítani. Nagyon emberi és gyarló lelkiállapot, de nem félelem. Csak azt szeretném, hogy a dalok érvényesek legyenek. Ez egy egész napot felőrlő állapot” – fejtegette.