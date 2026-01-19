Apró bikini takarja a Szerencselány testét, ettől felforr a levegő

Balogh Eleni párjával szökött el pihenni a húzós mindennapokból. A modell három képet is megosztott a pihenésről, köztük olyan dögös képeket, aminek a rajongók kifejezetten örültek. A Szerencselány nem félt megmutatni csodás alakját, amit csak egy falatnyi, fekete bikini takart.
Egy kicsit elszöktünk
– jelentette be a modell Instagram-oldalán. A következő posztban azonban kevésbé volt sejtelmes.
A modell testét az első fotón csak egy falatnyi bikini fedi el, ami elég sokat hozzátett a poszt népszerűségéhez. A második képen párjával, Dáviddal látható, amint megmártóznak a vízben. A harmadik fotón pedig köntösbe bújtak a szerelmesek és így osztották meg legszebb pillanataikat.
De jó, kellemes kikapcsolódást!
– írta egy kommentelő.
Cukik vagytok
– szólt hozzá egy másik.
Nemrég a modell azt is megosztotta, milyen egy "tartalomgyártóval élni". A vicces pillanatokat jól szemlélteti, amint párja mellette fekszik és csak a zene ismétlődése hallatszik, miközben Eleni vágja a videókat.
